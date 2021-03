Bevaringsforening trækker sig i protest

Dråben blev en sag, hvor der er givet dispensation til at sætte termoruder i en ejendom på Torvet i Præstø, selvom lokalplanen kræver trævinduer med kitfals og som enkeltlagsglas eller med koblede rammer. Men sagen er blot en ud af flere, hvor kommunen dispenserer og dermed bevidst vælger ikke at overholde den gældende lokalplan for bymidten.

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn har meldt sig ud af Facaderådet for Præstø. Det sker med blødende hjerte og efter svære overvejelser, fortæller formand Karen Margrethe Olsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her