Bevaret markudsigt fejret med en lille én til halsen

Her skulle de tage stilling til en lokalplan, som ville åbne op for nye parcelhuse på marken klos op ad deres hus. Men samtlige syv medlemmer i udvalget agde nej til lokalplanen, og dermed kunne parret ånde lettet op.

Lavere huspriser fik dem til at flytte til Præstø. Efter at have boet ved Tubæk Mølle købte de i efteråret 2020 for lidt under to millioner kroner huset, der ligger som det sidste på Rødeledvej.