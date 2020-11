Bettina havde 97 skader: Kæreste igen dømt for drabet

Ni nævninge og tre juridiske dommere bedømte sagen, og var uenige i spørgsmålet om skyld. Her ville to nævninge frifinde Bartek Sykulski, da de ikke fandt det bevist, at han havde haft til hensigt at dræbe Bettina Olsen under en hasarderet kørsel rundt på Møn om aftenen den 12. november 2017. Han har i retten - først byretten og nu landsretten - fastholdt, at de voldsomt mange læsioner, som Bettina havde på kroppen, da hun blev obduceret - skyldtes, at hun blev ramt af briketter, der fløj rundt i bilen under kørslen, og at han ikke selv på noget tidspunkt har lagt en hånd på hende. Dette til trods for, at flere vidner i sagen har fortalt, at de enten har set ham slå hende i løbet af deres turbulente forhold, eller hørt om det fra Bettina selv eller andre.