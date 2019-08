Foto: Free/Silas Fuglsbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Bettina Olsen sag: 29-årig dømt skyldig i drab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bettina Olsen sag: 29-årig dømt skyldig i drab

Vordingborg - 22. august 2019 kl. 16:07 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 29-årige Bartlomiej Sykulski er torsdag ved retten i Nykøbing Falster blevet kendt skyldig i drabet på den 34-årige Bettina Arnsfeldt Olsen fra Borre på Møn.

Med dommen har de tre juridiske dommere og nævningene i enighed erklæret sig enig i anklagemyndighedens fremlæggelse af sagen og har samtidig vurderet, at Barltomiej Sykulskis egen forklaring om, at Bettina Olsens død indtraf på grund af et færdselsuheld, er utroværdig.

Dommen er baseret på en række vidneforklaringer, som blandt andet har dokumenteret, at parret, som var kærester, da drabet skete, havde et »turbulent« forhold, hvor de ofte kom op at skændes. Vidnerne har imidlertid også forklaret, at Bartlomiej - blandt venner kaldet Bartek - ifølge Bettina Olsen ofte truede med at slå hende ihjel. Og det er altså rettens vurdering, at han gjorde alvor af denne trussel, da hun døde på et tidspunkt mellem den 12. og 13. november 2017.

Bettina Olsens lig blev først fundet ni dage senere, gemt væk i en madras på en addresse i Keldby på Møn, hvor Bartlomiej Sykulski havde placeret hende. Obduktionen af hendes lig har siden vist, at hun havde ikke færre end 97 skader fordelt på hele kroppen.

- På undersiden af fødderne til toppen af kraniet, som anklager Ulrik Gottfredsen beskrev det i sin procedure torsdag.

Så mange skader, fordelt så bredt over hele kroppen, får man ikke i et trafikuheld, mente han - og retten har altså været enige med ham. En styrkende omstændighed her har været, at en bilinspektør som vidne har forklaret, at har der været et trafikuheld samme dag, som Bettina Olsen døde, så viser bilen kun tegn på, at det er sket med en fart på 5-15 kilometer i timen, og samtidig har statsobducenten erklæret det for usandsynligt, at skader af det omfang, som den 34-årige kvinde havde, skulle være sket under de omstændigheder.

Der skal nu voteres om strafudmålingen, som ventes at falde sidst på eftermiddagen.