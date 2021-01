Mette Høgh Christiansen, formand for Udvalget for Sundhed Senior og Ældre glæder sig over at man nu kan tilbagebetale de ældre for ydelser, de aldrig har fået. Arkivfoto: Sjællandske Medier

Betaler kørselspenge tilbage til ældre

Overalt i samfundet har coronaen i et lille års tid spændt ben for rigtig mange aktiviteter. Det gælder også for aktivitetscentrene på Vordingborg Kommunes plejecentre, der har været lukket store dele af 2020.

Alligevel har brugerne skullet betale for kørsel til aktivitetscentrene, som om de fortsat kunne træne her, og det er faldet mange for brystet.