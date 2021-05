Selvom gæsterne ikke vælter ind af døren til genåbningsdagen for BiografCafeen i Vordingborg, håber biografejer Lone Deleuran stadig på en god sæson. Foto: Cathrine Hasager

Besværligheder til biografåbning

Vordingborg - 11. maj 2021

Lyset tændes i biografen, da de første fire gæster står klar med deres coronapas ude foran hoveddøren til BiografCafeen i Vordingborg. Torsdag den 7. maj må biografejer Lone Deleuran nemlig åbne dørene op igen for at invitere gæster inden for til en god gang film på storskærm. Selvom det er flere måneder siden, at danskerne har kunnet nyde smagen af popcorn og bland-selv-slik i biografsæderne, virker det ikke på Lone Deleuran som om, at de flokkes i hobetal for at se de nyeste film.

- Det er også godt, at der ikke kommer alt for mange, for der er ikke plads til alle i forhallen, hvis alle stående gæster skal have 4 kvadratmeter, siger hun. For at overholde restriktionerne bliver der tjekket coronapas inden gæsterne må træde inden for, og der bliver åbnet op i biografsalen, så gæsterne kan sætte sig ned. Og så har Deleuran besluttet at vise filmene med en halv times mellemrum, netop så der ikke kommer for mange gæster i forhallen på samme tid.

Pensionister på stribe Dagens første gæster møder op en halv time før at reklamerne starter, så der er god tid til at vælge sodavand og størrelse på popcornene. Lille Sommerfugl er første film, der vises på genåbningsdagen i BiografCafeen. Den, forventer Lone Deleuran, bliver taget godt imod, og så satser hun på en god sæson.

- Der er rigtig mange gode film, og en del danske, som jeg tror, vil trække gæster til, også selvom vejret gradvist bliver bedre, siger hun. Dog forventer Deleuran ikke det helt store salg, da coronavirus og restriktioner stadig holder folk hjemme foran tv'et. Det kan hun også se på de indtil videre bookede pladser til salene. Til aftenens første film er der booket 27 sæder. Det er en del mindre, end hvad der ville være booket, før corona kom til landet, fortæller Deleruran og påpeger, at hun er glad for at se gæster tilbage i salen.

Udfordringer Inden aftenens første film begynder, har Lone Deleuran fået flere afbestillinger.

- Der er nogle, som ikke har fået svar fra deres PCR-test endnu, og som ikke kan nå forbi kviktest inden filmen begynder, siger hun. Deleuran synes, at restriktionerne er besværlige. Derfor har hun også kaldt en ekstra medarbejder på arbejde, så de kan holde styr på coronapas, mundbind og afstandskrav. Inden filmen begynder, er sunhed.dk gået ned grundet overbelastning. Derfor står flere gæster og venter på at kunne vise deres coronapas. Gæsterne får dog gradvist logget ind for at vise deres coronapas, og så er der dem, der har det med printet.

- Det er jo lidt nemmere at kunne vise det på papir, siger Lone Deleuran, som håber, at se mange gæster henover sommeren.