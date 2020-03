Genbrugspladsen i Ørslev er lukket på grund af faren for coronasmitte. Foto: J.C. Borre Larsen

Bestyrelsesmedlem i AffaldPlus kritiserer lukning af genbrugspladser

Trods faren for coronasmitte kan genbrugspladserne ifølge Heino Hahn sagtens holde åbent for private borgere.

- Det kommer til at vælte ind med mennesker. Er der bare én, som er smittet med coronavirus, kan Danmark lukke igen, siger Heino Hahn.

Administrerende direktør for AffaldPlus John Kusz peger på rygdækning fra allerhøjeste sted.

- Beslutningen om at lukke genbrugspladserne er koordineret med formandsskabet, siger John Kusz med henvisning til AffaldPlus' bestyrelsesformand, Poul A. Larsen.

Direktøren erkender, at der som følge af lukningen bliver stormløb på genbrugspladserne, når de atter slår portene op. Og at der vil være en reel smitterisiko, som Heino Hahn påpeger.

- Der er ingen tvivl om, at der bliver pres på, så på den konto kan Heino have ret. Men vi har endnu ikke taget stilling til, hvordan det kommer til at forløbe, siger John Kusz.