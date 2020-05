Bestyrelsen i Stege Lokalforum har konstitueret sig

Det er endelig lykkedes at holde et konstituerende møde i det nye Stege Lokalforum, der blev skabt på generalforsamlingen onsdag 5. februar.

Formand bliver Lis Due Rasmussen og næstformand Jeanett Falkenstrøm. Kasserer er Anette Vangkilde Hansen, og de to resterende medlemmer af bestyrelsen er Sekretær Rikke Petersen og Referent Krista Steffensen.

Det konstituerende møde skulle egentlig have været holdt 5. marts, men det satte en vis pandemi, som vi har hørt meget om, en stopper for. Nu er det endelig lykkedes, og Lokalforummet kan begynde sin virksomhed. Medlemstallet er i skrivende stund oppe på 47.

Det første bliver at få lavet en hjemmeside, der vil blive et tillæg til Vordingborg.dk, kommunens hjemmeside.

Det er ikke kreative idéer, der mangler i det nye forum. Lis Due Rasmussen nævner den omstridte grund, der i folkemunde længe har gået under navnet Ellens Cabaret.

Det gamle lokalråd var arg modstander af idéen om at bygge på grunden. Det var Lis Due Rasmussen ikke fra starten, men nu hvor hun har set på den tomme grund længe, har hun forliget sig med idéen om, at den forbliver tom.

- Nogen mener, at vi skal kunne købe aktier til grunden, og det synes jeg er en super idé. Men det bliver ikke os i bestyrelsen, der skal ud at stemme dørklokker, siger hun.

Et af medlemmerne har fostret idéen om et musik- og kulturhus.

- I sejlklubben snakker de om at få lavet et udekøkken. Vi var inviteret med i et aktivitetsudvalg, men det stoppede pga. coronaen.