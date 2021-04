Se billedserie - Et af motiverne for at bygge det nye spring- og bevægelsescenter er, at der - udover at foreningerne skal slå flikflak - også skal tjenes penge, fortæller Bent Gaarsted (til højre). Her ses han sammen med Uffe Nielsen og Henrik Barnewitz på hjørnet, hvor det nye spring- og bevægelsescenter efter planen skal ligge. Foto: Nina Lise

Bestyrelse er langt med planerne for nyt spring- og bevægelsescenter

Vordingborg - 27. april 2021 kl. 05:39 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

DGI Huset Vordingborg har kæmpet med at holde skindet på næsen, og derfor har udvikling og kommunikation udadtil ikke haft førsteprioritet. Men i foråret 2019 kom »Springtosserne« buldrende ind på scenen. Seks foreninger havde allieret sig med en klar vision.

- Springtosserne fik sparket os i bagdelen. Og fordi ønsket om et spring- og bevægelsescenter kom fra en større brugergruppe, besluttede vi, at det skulle være et projekt - ikke bare en drøm, fortæller Bent Gaarsted, næstformand for bestyrelsen for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Vordingborg.

Han tilføjer, at projektet blev vel modtaget.

- Derfor blev det også muligt for kommunen at give fem millioner i anlægstilskud og et årligt driftstilskud i 25 år. Det betyder, at vi kan gå ud og låne penge, siger Bent Gaarsted.

- Vi har fået tilsagn om et lån på 20 millioner kroner, og vi har selv de fem millioner kroner. Så det er ikke pengene, der mangler, fastslår bestyrelsesformand Uffe Nielsen.

Forventningen er, at det nye spring- og bevægelsescenter kan åbne i slutningen af 2022. Og bestyrelsen er ikke bange for at begå samme fejl, som da man i forbindelse med byggeriet af Vandhuset glemte at inddrage brugerne og derfor måtte justere til det sidste.

Denne gang inddrager man brugerne. Det har taget lang tid, men det betyder til gengæld, at man har fået lavet et projekt, alle kan tilslutte sig. Derudover er der i byggegruppen tre lokale repræsentanter bosat i Vordingborg med gymnastikfaglige kompetencer.

- Vi har været rundt og se stort set alle andre springcentre i hele landet. Og jeg sidder i en gymnastikhal hver dag - eller gjorde det i hvert fald indtil corona - og har gjort det hele mit liv. Så det problem er vi ikke nervøse for, fastslår Bent Gaarsted.