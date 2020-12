Besøg på plejecentre skrues ned til en person

Det går den forkerte vej med smittetrykket i Vordingborg Kommune. Derfor har Styrelsen for Patiensikkerhed givet påbud om besøgsrestriktioner på plejecentrene.

Hidtil har to »nære kontakter« fået lov til at aflægge besøg på kommunes plejehjem, men fra 1. december er det kun én nær pårørende, som skal være den samme pårørende, som må komme på besøg inde i plejeboligen.

Det er muligt at tage på besøg i familien, men det anbefales at have så få kontakter som muligt.