Besøg i lægevagt styrtdykker: Patienter sendes på langfart

Vordingborg - 16. februar 2021 kl. 18:47 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Man skal være heldig, hvis man nu om stunder får lov at blive tilset af en lægevagt i Vordingborg. I de senere år er brugen af lægevagtskonsultationen på sundhedscentret på Sankelmarksvej i Vordingborg styrtdykket. Ikke fordi borgerne i Vordingborg Kommune er blevet raskere, men fordi lægerne i stigende grad henviser patienterne til enten Næstved eller Nykøbing Falster.

Tilbage i 2017 blev 4914 syge borgere tilset af en lægevagt på afdelingen i Vordingborg, året efter faldt tallet til 2646 og året efter styrtdykkede det helt ned til 515 borgere.

De tal har vakt harme i Region Sjælland, hvor man har slået i bordet overfor de praktiserende læger.

- Vi har gentagende gange gjort det klart for dem, at det her skal bringes i orden. Vi ønsker, at der er en velfungerende lægevagt i alle kommunerne. Hvis lægerne ikke giver borgerne muligheden for en lokal konsultation, så er det stik modsat den intention, vi har haft med aftalen med lægerne, forklarer regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

- Det er os politikere, der fastslår, hvor der skal være lægevagt. Ikke de praktiserende læger, understreger han.

- Det betyder meget for trygheden, at borgerne kan blive tilset lokalt og ikke kun på sygehusene, lyder det videre.

Læger opsiger aftale Konsultationen i Vordingborg er en af de fem lægevagt-afdelinger, der er omdrejningspunktet i en længerevarende strid mellem regionen og PLO, Praktiserende Lægers Organisation.

Region Sjælland og PLO har siden november 2019 forhandlet om en ny aftale for lægevagten, men det er ikke lykkedes at nå til enighed, og nu har PLO trukket en streg i sandet. Man har opsagt lægevagtsaftalen med virkning fra 1. september.

- Vi har landets ældste lægevagtaftale, og vi kan ikke længere lappe på aftalen fra 2007. Vi vil gerne starte helt forfra med at forhandle med regionen med et blankt papir på bordet, siger Camilla Høegh-Guldberg, der er formand for PLO Sjælland.

Ønsket fra de praktiserende læger er, at man dropper kravet om de fem lokale konsultationer, herunder Vordingborg, for at koncentrere ressourcerne om lægevagterne på regionens sygehuse.

- Vi er i dag 15 procent færre læger til at dække vagterne end i 2007, samtidig med at gennemsnitsalderen for de praktiserende læger er steget væsentligt. Knap 30 procent af de erhvervsaktive læger er på nuværende tidspunkt over 60 år. Vi har vanskeligt ved at løfte en uændret vagtopgave ved siden af vores praksis i dagtid, og hvis ikke der sker ændringer, vil det gå ud over både fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger til vores region, siger Camilla Høegh-Guldberg, der understreger, at det ikke er økonomi, som har fået forhandlingerne til at strande.

Region vil sikre lægevagt Regionsrådsformand Heino Knudsen ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at lande en aftale med de praktiserende læger.

- Vi anerkender, at der er blevet færre læger til at løfte opgaven, og derfor har vi også strakt os meget langt for at tilbyde forskellige løsninger. For eksempel, at regionen dækker nætterne, så lægerne bedre kan tage sig af deres egne praksisser i dagtimerne, forklarer Heino Knudsen.

Han understreger, at bruddet med PLO ikke vil få konsekvenser for borgerne i Vordingborg.

- PLO er forpligtede til at drive lægevagten 18 måneder frem, så vi har tid nu til at finde en anden løsning. Vi ved ikke, om det bliver regionen selv eller en anden privat leverandør, men vi vil sørge for, at der stadig vil være lægevagtskonsultation i Vordingborg, understreger regionsrådsformanden.

