Som rejserestriktionerne og coronasituationen ser ud lige nu, tror Rasmus Evind ikke, at internationale stadeholdere vil kunne komme rejsende til Præstø fra hele Europa. Billedet er fra 2019.

Beslutning om Fransk Forår er udskudt til januar

Vordingborg - 12. november 2020 kl. 11:55 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Flere af de store danske festivaler har meldt ud, at de satser på at gennemføre i 2021 med de coronarestriktioner, der gælder til den tid. I Præstø plejer 30-40.000 gæster at lægge vejen forbi til Fransk Forår. Men her holder arrangørerne vejret lidt endnu.

- Vi kan nok ikke forvente, at vi kan gennemføre Fransk Forår, som vi kender det. Derfor har vi talt om at lave en miniudgave, »Forår i Præstø«. Alternativt skal vi helt droppe det og vende tilbage i 2022, siger Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening.

Ifølge næstformand Henrik Westergaard går overvejelserne blandt andet på, om det vil skade Fransk Forårs ry, hvis man laver en amputeret 2021-udgave. Så er det måske bedre at vente. Som rejserestriktionerne og coronasituationen ser ud i Europa lige nu, tror Rasmus Evind ikke, at man kan forvente, at internationale stadeholdere vil kunne rejse til Præstø. Men de 60 regionale stande er foreløbig overført fra 2020 til 2021, så dem vil man forholdsvis nemt kunne samle til en miniudgave af Fransk Forår.

- Vi regner med at tage beslutningen i starten af januar. Som coronasituationen ser ud lige nu, er det svært at begynde at planlægge noget, uden at man risikerer, at det bliver skønne spildte kræfter.