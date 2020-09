»Madlavning for mænd« er populært i Ældresagen. Men i Vordingborg er alle hold nu sat på pause. Det er ikke forsvarligt for de ældre at opholde sig på skolerne. Modelfoto: Mie Neel

Beskidte skolekøkkener skræmmer de ældre væk

Madholdene i Ældresagen Vordingborg er aflyst.

Der er ikke rent nok på skolerne til, at de ældre finder det forsvarligt at opholde sig der. Det skriver formand Hans Christian Rask i sit nyhedsbrev for september måned.

- Vi har fire madhold på Marienberg og et madhold på Vintersbølle. De er alle aflyst på grund af manglende rengøring, bekræfter Kirsten Olsen, koordinator for »Madlavning for mænd« hos Ældresagen Vordingborg.