Bel Canto Koret fra Slagelse optræder i fem forskellige byer, men kun på Stars på selve Abbey Roads 50-års jubilæumsdag 26. september. Pressefoto

Bel Canto Koret synger Beatles og Clapton på Stars

Vordingborg - 20. august 2019 kl. 16:40

En del af læserne, herunder den artikels skribent vil nok føle sig lidt gammel ved en oplysning om, at 50 års-dagen for udgivelsen af Beatles-succesen Abbey Road nærmer sig.

Men der er ikke noget at gøre: Abbey Road blev udgivet 26. september 1969.

På selve dagen fejrer spillestedet Stars i Vordingborg udgivelsen, og det bliver med besøg af Bel Canto Koret fra Slagelse.

Musikanmelder Per Wium, som er en meget begejstret Beatlesfan, holder foredrag om udgivelsen, og Kristian Marcussens Jazz-Trio spiller.

Trioen betår af Marcussen selv og Morten Lundsby på bas samt Jesper Uno Kofod på trommer.

Per Wium fik i februar den idé at invitere danske kor til samarbejde om koncerter med pladen i centrum i 2019.

- Jeg lavede et opslag på Facebook - og i løbet af få dage havde jeg kontakt med mere end ti kor og korledere.

- I skrivende stund er syv samarbejdsprojekter allerede en realitet. Jeg synes det er spændende at arbejde sammen med musikmennesker - og her med sangere, siger Per Wium om projektet.

Det er endt med, at Wium har delt landet op, så han samarbejder med forskellige kor i forskellige egne.

Bel Canto er det kor, der laver flest koncerter og skal optræde i fem forskellige byer i Vest- og Sydsjælland.

Men hvorfor Beatles?

- På de tidlige Beatles-albums før Revolver er der mange trestemmige harmonier. Tag f.eks. et nummer som Nowhere Man, siger korets leder Stig Junge.

- Og flerstemmigheden kommer tilbage på B-siden af Abbey Road, fortsætter han.

Det afspejler sig i sætlisten, der har numre som Something, Here Comes the Sun, Because og pladens slutning, der består af tre sammenhængende numre: Golden Slumbers, Carrie that Weight, og The End.

Men herudover opfører koret også andre harmoniske Beatles numre som Nowhere man, Yesterday og In my Life.

- Vi tager også et par Eric Clapton-numre med. Det bliver Let it Grow og Change the World, og herudover bliver der også lidt musik af Michael Beblé, lover Stig Junge.

Tidspunktet for koncerten er klokken 20, og det koster 190 kroner i forsalg og 210 kroner i døren. Mulighed for fællesspisning på Lille Stars fra klokken 18.00. Det koster 120 kroner..