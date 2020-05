Bekymring over brostens-projekt: Det kan blive spildt arbejde

- Hvis vi lader tingene være som nu, og vi stiller os tilfredse med, at belægningen bliver mere jævn, så kan jeg være bange for, at den tunge trafik vil gøre, at vi skal tilbage og rette op igen om nogle år, advarede socialdemokraten, der fik opbakning fra Manderup.