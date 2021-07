Se billedserie Politikere må ikke besøge kommunens institutioner op til tre måneder før komualvalget. Foto: Niels Bangild

Send til din ven. X Artiklen: Begrænsninger for politikere op til kv21 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Begrænsninger for politikere op til kv21

Vordingborg - 19. juli 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Et parti, der har ældrepolitikken højt på dagsordenen møder op på et plejehjem med kamerafolk og præsenterer et politisk udspil. Bagefter kan alle se det på Facebook.

Det er et tænkt scenarie, men det er sådan noget lignende, at politikerne i Vordingborg Kommune vil forhindre op til kommunalvalget.

I næste måned, nærmere bestemt 16. august træder et sæt retningslinjer i kraft for alle de politiske partier. I tre måneder må politikerne i langt de fleste tilfælde ikke besøge kommunens institutioner. Det gælder ikke kun plejehjem, men også f.eks. sfo'er og bosteder.

Retningslinjerne blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 28. april, men først nu skaber de debat. Det sker efter, at Ledelsessekretariatets chef Helle Munk i begyndelsen af juli sendte et brev ud til lederne af samtlige partier, der kan tænkes at stille op til valget 16. november.

Besøg forbudt

Retningslinjerne forbyder besøg på de kommunale institutioner i de tre måneder. Men der står dog også, at »medlemmer af kommunalbestyrelsen har ret til som led i deres hverv at aflægge besøg på kommunens institutioner, idet kommunalbestyrelsesmedlemmer som led i hvervet har del i det overordnede ansvar for kommunens virksomhed«.

Kommunens udvalg kan altid besøge en kommunal institution, der hører ind under udvalgets område. Udvalgets formand skal dog aftale besøget med lederen på forhånd.

- Det er fornuftigt, så vi ikke generer vore ældre

og svage borgere, siger Heino Hahn (NB), der

oprindeligt kom med forslaget. Foto: J.C. Borre Larsen



Og så er der en kattelem. Der står nemlig også i retningslinjerne, at borgmesteren i særlige tilfælde kan dispensere.

Lukkethed

Ikke alle er tilfreds med tiltaget. Kaj Flinta fra listen »Vorkommune« siger, at det ikke er rimeligt. Han er med på, at et besøgssteds brugere ikke skal fremstå som »udstillede«, og de skal også kunne afvise besøget. Men idéen om at nægte adgang mener han, er en del af Vordingborg Kommunes kultur som tavs og lukket.

- Det er ikke lige så groft i Vordingborg Kommune som på Bornholm, siger Kaj Flinta, som hentyder til, at kommunens ansatte på Bornholm ikke må udtale sig op til kommunalvalget. Det må kun kommunaldirektøren, og han tager ikke telefonen.

- Men begrænsningen af besøg i en spærretid, er en del af en kultur, hvor kommunen lukker sig om sig selv, mener Flinta.

Heino Hahns forslag

Faktisk er idéen om en spærretid for besøg slet ikke ny. I 2014 foreslog Heino Hahn (NB), der dengang var medlem af Dansk Folkeparti, at spærretiden skulle være fem måneder. Den var den daværende kommunalbestyrelse ikke med på, men vedtog tre måneder. Øvelsen blev gentaget i 2017.

- Det er ganske fornuftigt, så vi ikke generer vore ældre og svage borgere, og det mener jeg stadig, siger Heino Hahn, der bedyrer, at der ikke er nogen begrænsninger i forhold til pressen.

Stemte imod?

Bemærkelsesværdigt er det, at Kurt Johansen tilsyneladende stemte imod. Det står der i referatet fra 28. august 2014. Men foreholdt den oplysning, svarer Kurt Johansen, at det husker han ikke noget om.

- Det må være en fejl. Jeg synes, det er okay, for ingen skal ud at profilere sig og tage medarbejderne som gidsler.

Han mener endda, der var en gentleman-agreement i det gamle Præstø Byråd om det samme.

- Det er okay, for ingen skal ud at profilere sig

og tage medarbejderne som gidsler, siger Kurt

Johansen (S). Foto: J.C. Borre Larsen