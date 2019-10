Landsretten har nu stadfæstet byrettens dom i sagen om underslæb begået mod Stege Apotek. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Begik underslæb: Landsret stadfæstede dom i apotekssag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Begik underslæb: Landsret stadfæstede dom i apotekssag

Vordingborg - 08. oktober 2019 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hjalp ikke noget, at den 62-årige Tina Anne Milo Eriksen valgte at anke den dom på to et halvt års ubetinget fængsel, som hun i februar blev idømt af byretten i Nykøbing Falster.

Da sagen kom for landsretten mandag, valgte de tre juridiske dommere og tre domsmænd nemlig ensstemmigt at stadfæste dommen, som hun fik for underslæb begået mod Stege Apotek over en 14 år lang periode.

Tina Eriksen nåede at begå underslæb for i hvert fald knap 4,8 millioner kroner i de år, hun var ansat på Stege Apotek under to forskellige ejere. Underslæbet, der foregik ved at hun som apotekets bogholder oprettede fiktive debitorposter i regnskabet for at stikke pengene i egne lommer, blev opdaget, da apotekets nuværende ejer, Birgitte Egeberg Carlsen, undrede sig over de store antal debitorposter, ikke mindst da hun også overtog apoteket i Vordingborg og derved kunne se, hvor stor forskel der var på de to stedet.

Apotekeren spurgte ind til misforholdet, hvilket fik Tina Eriksen til at sygemelde sig - men da Birgitte Egeberg Carlsen gik videre med sagen og til sidst have skaffet sig oplysninger nok til at kunne konfrontere sin bogholder med mistanken om underslæb, gik sidstnævnte til bekendelse.

Siden har hun medvirket til at afklare underslæbets størrelse og forklaret, hvordan hun gjorde - to forhold, som hendes forsvarer mente skulle tale så meget til hendes fordel, at i hvert fald en del af straffen skulle gøres betinget.

Lige lidt hjalp det dog, og med stadfæstelsen af dommen i landsretten er der nu sat punktum for sagen om underslæbet mod Stege Apotek.

relaterede artikler

Apotek lænset for millioner 14. februar 2019 kl. 04:00