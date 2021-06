Et splinternyt fodgængerfelt i krydset ved Chr. Richardtsvej skal gøre det nemmere for gående at krydse vejen i det uheldsplagede lyskryds, som mange skolebørn benytter hver dag. Foto: Lars Christensen

Bedre forhold for gående ved uheldsplaget kryds

Tidligere på året lavede kommunen en række ændringer i det uheldsplagede kryds på Boulevarden og Chr. Richardtsvej for at skabe bedre oversigtsforhold for de mange cyklister, der dagligt benytter krydset, og som har haft svært ved at placere sig korrekt i krydset. Nu følger kommunen op med endnu et tiltag, der denne gang skal sikre bedre trafiksikkerhed for de gående.