Beboernee tabte slaget: Erhvervshavn får lov til at lave trekant

Vordingborg - 24. juni 2021 kl. 22:12 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Allerede en time inden torsdagens kommunalbestyrelsesmøde var der ingen tvivl om, hvad det altoverskyggende emne på dagsordenen ville blive.

Omkring 30 borgere primært fra Ore var mødt frem foran rådhuset for at protestere mod den såkaldte trekant på 35.000 kvadratmeter, som havnen vil have med i den allerede godkendte etape 4 af havneudvidelsen.

Med slagord på skilte såsom »Respekt for indgåede aftaler«, »Respekt for borgerne« og »Hvorfor lytter I ikke?«, var der ingen tvivl om, at borgerne på Ore føler sig overhørt og uretfærdigt behandlet af politikerne.

Da Poul A. Larsen (S), bestyrelsesformand for havnen, gik ud for at møde demonstranterne, blev han mødt af buh-råb.

- At der bliver buhet af mig. Det kan jeg klare, men jeg får fornemmelsen af, at I tror, jeg gør det her for at genere jer. Det passer ikke, lød det fra havnebestyrelsesformanden, der afviser, at han ikke har villet i dialog med borgerne.

- I har ikke villet lytte til os. I er argument-resistente. I tror ikke på, hvad jeg står og siger til jer, lød kritikken fra Poul A. Larsen.

Han har flere gange sagt, at havnen ikke vil bygge resten af den såkaldte etape 5, der blev taget ud af havnens masterplan efter borgerprotesterne tilbage i 2017. Han har også flere gange meldt ud, at den famøse trekant ikke vil blive bebygget, men at den skal beplantes og bruges til et rekreativt område. Havnen er alene interesseret i trekanten for at få en ordentlig økonomi i at gennemføre resten af havneudvidelsen i etape 4, har det flere gange lydt.

På trods af de meldinger, så er flere borgere på Ore overbevist om, at trekanten kun er starten på en større udvidelse, og at der skal placeres en kæmpe vindmølle på spidsen af trekanten, når det en dag bliver muligt.

Et løfte varer ikke evigt På torsdagens møde stod det hurtigt klart, at langt fra alle politikere deler Ore-borgernes holdning til, at politiske løfter skal gælde for evigt.

- Jeg kan ikke binde en kommende kommunalbestyrelse. Jeg kan binde det, så længe jeg sidder som formand for havnen, men ikke længere, lød det fra Poul A. Larsen (S), og Anders J. Andersen (S) argumenterede også det samme for Ore-borgerne.

- Jeg sad ikke med i kommunalbestyrelsen dengang. Skal jeg være bundet op på et løfte, der blev givet på det tidspunkt? Må jeg så ikke blive valgt ind og kæmpe for erhvervsudviklingen? Kan der ikke ske nogen som helst ændringer i kommunen, hvis alt skal være bundet op af gamle løfter, lød det fra socialdemokraten, der mødte stor modstand for sit synspunkt fra Ore-borgerne, der mener, at et politisk løfte i det mindste skal kunne holde i mere end fire år.

Kritiserer revolverpolitik Ore-borgerne har kraftigt kritiseret, at havnen allerede har haft havneudvidelsen med trekanten i udbud og allerede har skrevet under på en kontrakt med et entreprenørfirma om at stå for jordopfyldningen. For hvordan kan man lave sådan en aftale, hvis lokalplanen først er kommet på plads nu?

Det har fået både borgerne på Ore og politikerne fra Venstre til at beskylde havnen for at føre såkaldt revolverpolitik, hvor politikerne holdes som gidsler.

Det afviste Poul A. Larsen dog på det kraftigste.

- Det er helt almindeligt, at der indgås kontrakter med det forbehold, at der i kontrakten tages forbehold for endelig godkendelse af lokalplanen i kommunalbestyrelsen. Hvis lokalplanen ikke bliver godkendt, så frafalder kontrakten. Det har vi gjort utallige gange, i den tid jeg har siddet med i kommunalbestyrelsen, lød det fra den garvede socialdemokrat.

Stor virksomhed i fare Under kommunalbestyrelsesmødet blev kritikken om revolverpolitik dog kun yderligere styrket, da borgmester Mikael Smed blandede den annoncerede nye store virksomhed Vordingborg Biofuel ind i debatten. Kommunen glæder sig meget over at have fået så stor en virksomhed af international format til havnen, men hvis havneudvidelsen bliver forsinket, så risikerer man, at virksomheden flytter til en anden havn, lød det fra borgmesteren.

- Jeg fornemmer, at Venstre ikke vil have, at vi får en stor virksomhed her til, lød det fra borgmesteren.

Kritikken fik flere fra partiet op af stolen. Herunder Eva Sommer Madsen, der kritiserede revolverpolitikken.

- Hastværk er lastværk. Det skal gå så stærkt, men det er der ingen grund til, lød det fra Venstre-kvinden, der afviste, at det liberale parti er imod havnens udvikling.

- Havnen er en smuk svane, som vi er meget glade for, men den er ved at blive til en grim ælling. Vi er i hvert fald ved at lægge et grimt æg i borgerne på Ores kurv, lød det fra Eva Sommer Madsen.

Hahn: Havnen skal vokse Inde i byrådssalen medførte havneudvidelsen en lang debat, men der var hurtigt ingen tvivl om udfaldet. Alle fra Socialdemokratiet, SF, Radikale, Konservative og Alternativet stemte for, og de fik følgeskab af Nye Borgerlige.

Heino Hahn forklarede, at han selv var med til at redde erhvervshavnen, da den for godt 10 år siden var faldefærdig. Han lagde dengang sammen med Poul A. Larsen grundlaget til det, der har vendt havnens udvikling og har sat gang i havneudvidelserne.

- Det var afgørende, at vi fik taget den beslutning dengang, og jeg ser gerne, at havnen om 20 år er blevet dobbelt så stor som i dag. Den skal udvides længere mod syd og længere mod vest. Jeg ser også gerne, at vi måske en dag får krydstogtskibe til at lægge til kajs. Vi har dybden til det, lyder det fra Heino Hahn, der sammenligner modstanden mod havneudvidelsen med dengang Vordingborg Kommune sagde nej til Bilka, fordi det ville ødelægge handelslivet i Algade.

- Og se hvad der alligevel er sket med Algade. Vi kunne have haft alle de arbejdspladser, hvis vi ikke havde sagt nej. Kommunalbestyrelsen har kvajet sig en gang allerede, vi behøver ikke gøre det igen her i dag, lød det fra Nye Borgerlige-politikeren.

Med sin udmelding gik han skridtet længere end flertalsgruppen, der på torsdagens møde kom med et ændringsforslag til lokalplanen, hvor man vil have undersøgt, om molerne til en eventuel fremtidig lagune til solceller kan placeres mod syd i stedet for vest. Hvis det kan lade sig gøre, vil området mod vest blive fjernet fra lokalplanen.

»Al yderligere udvidelse af havnen foregår således mod syd efter nødvendig myndighedsnehandling«, lyder det blandt andet i ændringsforslaget.

»De yderste cirka 10.000 kvadratmeter på trekanten beplantes og der indtænkes rekreative formål i samarbejde mellem havn og borgerne«, lød det videre i den ændring, der mødte opbakning fra 18 af de 29 medlemmer. Venstre og DF gik imod sammen med løsgænger Jesper Berring-Poulsen, mens Enhedslisten stemte blankt.