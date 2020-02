Se billedserie Beboerne fra Nyråd fyldte godt på tilskuerrækkerne ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Her er det på første række Lisbeth Frost, Erik Frost og Jette Schultz. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Beboere jubler efter skrinlagt udstykning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere jubler efter skrinlagt udstykning

Vordingborg - 27. februar 2020 kl. 06:09 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et dusin beboere fra området ved Clemensmindevej i Nyråd ved Vordingborg havde svært ved at styre begejstringen, da planerne for en ny udstykning for enden af Clemensmindevej fik det endelige dødsstød.

Flere politikere havde på forhånd taget afstand til udstykningen, men det var først på onsdagens kommunalbestyrelse, at socialdemokratiet tog endelig stilling til sagen.

Herfra understregede Anders J. Andersen, at et flertal i partiet gerne så nye huse på det 1,7 hektar store område ved Vintersbølle Overdrev.

- Alle taler om bosætning. Vi ved alle, at det er vigtigt med attraktive byggegrunde, og at det er vigtigt at reservere områder til attraktive byggegrunde, forklarede han.

- Vi mener sagtens, at man kan tage et hjørne af det område, men vi ved også godt, at der er stort flertal for ikke at bygge der, og vi ser ikke nogen grund til at gå imod det flertal, understregede politikeren.

Dermed bakkede en enig kommunalbestyrelse op om, at området skulle tages ud af den nye planstrategi for byvækst og at lokalplanen for området annulleres.

Det førte til klapsalver fra de fremmødte beboere.

- De er gået godt. Politikerne har lyttet til os og har været meget imødekommende, fortæller Tine Kristine Jensen, der er en af dem, der har stået i spidsen for et fælles høringssvar og en underskriftsindsamling.

- Vi opdagede det lidt tilfældigt. Så gik vi sammen os naboer i området og snakkede om, hvad vi kunne gøre, fortæller hun.

- Vi endte med at gå rundt en tirsdag aften til en 200-300 husstande i området og stort set alle har skrevet under, forklarer hun og tilføjer, at tre politikere også har været på besøg for at blive vist rundt i området.