Møns Bank advarer igen om svindlere, der forsøger at få adgang til især ældre kunders bankkonto. Foto: Møns Bank

Bankkunde franarret 97.000 kroner

Vordingborg - 10. juni 2020 kl. 11:52 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

møn: Så er den igen gal med svindlere, der kontakter især ældre på Møn og forsøger at franarre dem deres NemId oplysninger for at få adgang til borgernes bank.

Det meddeler Møns Bank, som flere gange især i det seneste års tid er blevet kontaktet af kunder, som er blevet ringet op af svindlerne. Det sker jævnligt ved, at personen der ringer præsenterer sig som eksempelvis »Jesper fra banken«, hvorefter han advarer borgeren om, at han kan se mystisk aktivitet på vedkommendes bankkonto. »Jesper« vil gerne hjælpe, han skal bare lige bruge borgerens NemId for at få adgang til kontoen.

I flertallet af tilfældene hopper borgeren heldigvis ikke på limpinden, men det sker desværre, at det går galt. Det er tilfældet nu, hvor Møns Bank har konstateret en ny bølge af disse svindelopkald, og det har kostet en af kunderne dyrt.

- En borger er nu blevet franarret 97.000 kr. i et gennemført svindelforsøg. Og vi har fået meddelelse om mange opkald til borgere, især i Præstø og på Møn, hvor svindlerne gætter på større held med at udgive sig for at være fra Møns Bank. Også kunder i Danske Bank har tippet os om de aktuelle svindelforsøg, fortæller Carl Henrik Paulsen, PR-konsulent i Møns Bank.

Det er, så vidt han ved, kun i det ene tilfælde, at det i denne bølge er lykkedes at narre en bankkunde, men Møns Bank har samtidig hørt fra mange andre kunder, der i de seneste dage er forsøgt svindlet.

- Det er stort set samme mønster som sidste gang, men nu virker det nærmest som om, de tager hele veje ad gangen. Vi har i hvert fald hørt fra flere kunder, der bor på samme vej, siger Carl Henrik Paulsen.

Derfor udsender Møns Bank nu igen en advarsel til kunderne, ikke mindst de ældre, som tilsyneladende er yndlingsofrene - sandsynligvis fordi de ofte er mindre teknisk vidende om potentielle farer ved internettet.

- Udlever aldrig dit NemID! Hverken banker, myndigheder eller andre vil bede om - eller har ret til - at få udleveret dit NemID. Det er strengt personligt, lyder det fra Møns Bank.

Da det netop er ældre, det ofte går ud over, opfordrer Møns Bank også til, at man tager en snak med eventuelle ældre familiemedlemmer om fortroligheden i NemId.

- Det ser ud til, at de kriminelle identificerer ældre borgere ud fra navne, som er hyppige for den ældre generation, og derefter henvender sig telefonisk. De er veltalende og insisterende og spørger for eksempel til, om kunden er ved at lave større pengeoverførsler til udlandet. Hvis kunden svarer benægtende, »tilbyder« den kriminelle at stoppe transaktionen. Og den kriminelle beder i den forbindelse kunden om brugernavn og password samt engangskode til NemID, lyder det fra Møns Bank.