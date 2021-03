Lollands Bank har hovedsæde i Nakskov, mens en af filialerne ligger på Vordingborgs handelsstrøg. Foto: Lars Christensen.

Bankdirektør efter coronaår: Godt gået

Vordingborg - 18. marts 2021 kl. 16:53 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Lollands Bank med filial i Vordingborg kommer ud af regnskabsåret 2020 med et overskud på 77,7 millioner kroner før skat.

Det oplyste direktør Allan Aaskov på onsdagens generalforsamling, der for første gang i bankens historie blev afholdt virtuelt på grund af corona og forsamlingsforbuddet.

- Samlet set er det godt gået, når vi tager situationen i betragtning, siger Allan Aaskov.

Stor usikkerhed Lollands Banks 31.000 kunder kan glæde sig over, at der er tale om en forbedring på 12,7 millioner i forhold til 2019-regnskabet, der viste et overskud på 65 millioner kroner.

Det er endda efter et år, hvor coronapandemien lammede hele verden.

Coronakrisen har betydet, at Lollands Bank har haft ekstra fokus på nedskrivninger for at tage højde de forventede fremtidige tab på udlån.

Fra bankens side er man spændt på, hvordan det går, når hjælpepakkerne snart ophører. Kan kriseramte virksomheder stå på egne ben? Vil antallet af konkurser stige, når den udskudte moms skal betales?

Usikkerheden gør, at Lollands Bank for en sikkerheds skyld har hensat ekstra 18 millioner kroner på nedskrivningsposten. Det svarer til én procent af bankens udlån og garantier i 2020.

- Vi mener, at vi har garderet os rimeligt mod eventuelle tab, der måtte ramme vores kunder i kølvandet på hjælpepakkernes ophør, lyder det fra Allan Aaskov.

Lollands Bank har endvidere haft et øje på renteindtægterne, som i 2020 kun er steget med 0,3 procent.

Den beskedne vækst skyldes ifølge bankdirektøren ikke, at man er dårlig til at drive forretning. Det er nærmere kombinationen af lave renter og store indlånsoverskud, som giver udfordringer.

Holder på pengene Det store indlånsoverskud hænger sammen med, at krisen fremmaner forsigtighed hos privat- og erhvervskunder.

Der spares op og lånes færre penge. Det sidste tager Lollands Bank som et udtryk for, at hjælpepakkerne virker. De stigende boligpriser har også betydet, at flere kunder har optaget realkreditlån, der blandt andet er blevet anvendt til at indfri lån.

Kunder må hoste op Det store indlånsoverskud kan enten placeres i Nationalbanken til en rente på op til minus 0,6 procent eller i obligationer, der stort set ikke giver afkast i øjeblikket.

Derfor har Lollands Bank som andre pengeinstitutter valgt at indføre negative indlånsrenter.

Det skete i december 2019 for erhvervskunder og i oktober 2020 for privatkunder. Dog kan private have op til 250.000 kroner stående uden at skulle betale for det.

Lollands Bank har også tjent flere penge på gebyrer, som følge af højere aktivitet. Væksten kommer især fra indtægter ved bolighandler.

Endelig har Lollands Bank tjent 21 millioner på sin egen beholdning af værdipapirer.

- Verden gik i panik i første kvartal, men markedet rettede sig op i tredje og fjerde kvartal, siger Allan Aaskov.

Det hele løber altså op i et overskud på 77,7 millioner kroner, som efter skat bliver til 62,7 millioner kroner.

- Det er rigtig godt for en bank af vores størrelse, siger Allan Aaskov.

Trods overskuddet vælger Lollands Bank ikke at betale udbytte til sine aktionærer.

- Vi har ligesom mange andre pengeinstitutter valgt at følge Finanstilsynets udmelding om påpasselighed, siger Allan Aaskov og tilføjer, at Lollands Bank var én af de få banker, der udbetalte udbytte i 2020 for regnskabsåret 2019.