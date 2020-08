- Du vil aldrig udlevere nøglen til din hoveddør til en fremmed, og på samme måde skal man ikke give sine koder til netbank og NemID. Hvis nogen beder dig om at opgive dine koder til NemID eller lignende over telefonen, er det svindel. Banken vil aldrig henvende sig og bede om koder og brugernavne, siger Morten Vinge Olsen. Pressefoto

Bank lukker for straksoverførsler

- Baggrunden er et stigende antal tilfælde, hvor vores kunder er blevet udsat for svindel i deres netbank. Med det nye tiltag håber vi at kunne begrænse antallet af kunder, der bliver svindlet, forklarer forretningsdirektør Morten Vinge Olsen.

Lollands Bank har desuden sænket beløbsgrænsen for overførsler til et andet pengeinstitut til 25.000 kroner. Kunder, der har behov for at overføre mere end 25.000 kroner, skal kontakte bankens kundesupport.