Bamse-jagten skal sprede smil

Vordingborg - 08. april 2020 kl. 17:02 Af Lars Christensen

En international bamse-dille er nu nået til Sydsjælland. Rundt om i verden tager børn og barnlige sjæle i disse dage på bamse-jagt i deres nabolag for at få tiden til at gå, mens samfundet er lukket ned.

Dillen har spredt sig som en steppebrand rundt om på jordkloden, og nu er den også nået til de lokale breddegrader.

På Vordingborg Fri Fagskole er de ansatte og deres familier godt i gang med at udsmykke facaden på den historiske hovedbygning med bamser i alskens farver og størrelser.

- Det tager lidt tid, for vi må gøre det på skift i løbet af dagen, så vi kan respektere corona-reglerne, forklarer forstander Jette Rønne.

Hun havde hørt om den frembrusende bamsejagt-dille og blev selv inspireret, da en tidligere medarbejder fra skolen lagde et billede af en gammel bamse på Facebook.

- Jeg synes, det var en oplagt idé til vores skole. Vi mangler noget liv i vores lokaler, og vi vil gerne sprede lidt smil i de her krisetider, fortæller forstanderen, der selv har været i kælderen for at finde sine egne børns gamle bamser frem.

Resten af bamserne kommer fra en lang række af de ansatte og deres børn.

- Det er bare fedt, når de ansatte er med på den, og når deres børn går med til at låne deres bamser ud, lyder det fra forstanderen.

De mange bamser bliver udstillet i vinduerne, på rækværkerne og på tagterrassen, der vender ud mod Færgegaardsvej, så børnefamilier kan gå en tur forbi skolen i den kommende tid og prøve at tælle dem alle.

For at give en endnu mere hyggelig stemning har man også besluttet at sætte lys på skolen. Det sker ellers normalt kun til jul, men der er brug for at sprede lidt lys i disse mørke tider, lyder det fra forstanderen.

Jette Rønne håber på, at mange vil benytte lejligheden til at gå en tur forbi Vordingborg Fri Fagskole, og man behøver ikke kun at nyde synet ude fra vejen af. Man er velkommen til at gå helt op til hovedbygningen, så man kan se alle bamserne, lyder det fra forstanderen.

For yderligere at motivere børnefamilierne har skolen besluttet at sætte et stort påskeæg på højkant. På skolens Facebook- og instagramside vil man sætte gang i en konkurrence henover påsken, hvor børnene kan gætte på, hvor mange bamser der er pyntet op med på skolen.