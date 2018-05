Bagermester ser forretningen rejse sig efter konkurs

I marts sidste år så det ikke ud til, at bagermester Henrik Jacobsen fra Nyråd kunne få lov til at lave så meget som en klejne mere i butikken på Hovedgaden 50. Men en storebror med talforståelse har med et slag skubbet til forretningen, så Bager Jacobsen nu kan kalde sig medarbejder i butikker i tre byer; Næstved, Nyråd og Store Heddinge.

- Vi satser på de små byer, hvor udbuddet er småt med frisk brød, og det ser ud til at virke i Nyråd og her. Næstved er et brødudsalg, hvor vi kører fra bageriet i Nyråd, og det mangler endnu at komme helt op at spille, siger han.