Bagermester flytter produktionen til Meny

Vordingborg - 18. marts 2020

Bagermester Ole Gade har overtaget forpagtningen af bageriet i Meny Præstø. Han er indehaver af Homemade Bakery og har i forvejen bageri og udsalgssteder i Faxe, Nr. Alslev, Nykøbing F. og Marielyst.

- Meny Præstø er en god butik med en fornuftig omsætning i bagerafdelingen. Bageriet ligger godt i forhold til logistikken til mine andre bagerier. Når vi med udgangen af uge 12 er færdige med renovering af bageriet i Præstø, bliver det produktionssted for en stor del af produkterne, fortæller Ole Gade.

Han har altid gerne villet have sin egen kæde, fordi det er svært at få det til at løbe rundt med kun et enkelt bageri. Derfor var han ikke i tvivl, da han fik muligheden for at overtage forpagtningen af bageriet i Præstø.

Han har ansat personale til de cirka 10 fuldtidsstillinger samt nogle løsarbejdere i bageriet. Der var ikke tale om en virksomhedsoverdragelse men stillinger, der blev slået op på almindelig vis.

Et par stykker, der var ansat under den tidligere bagermester i Præstø, er nu ansat hos Ole Gade. Med fem bagerier er der mulighed for at flytte lidt rundt på medarbejderne ved sygdom og lignende.

Købmand Kenneth Nielsen i Meny Præstø er glad for, at det lykkedes at få en aftale i stand med Ole Gade.

- Vi var nødt til at opsige aftalen med den gamle forpagter, og derefter gik vi hurtigt i gang med at se os om efter en anden. Meny Præstø har det eneste rigtige bageri i byen, og det var vigtigt at finde en bager, som kunne bage i huset, fortæller Kenneth Nielsen.

Han havde et godt samarbejde med Ole Gade, da han drev supermarked i Blangslev. Derfor er Kenneth Nielsen glad for igen at have en aftale med Ole Gade.

- Ole har fået frie hænder til at drive bageriet som han vil. Det skal nok blive godt, siger Kenneth Nielsen.

Bageriet i Meny Præstø kommer til at hedde Homemade Bakery og forventes at være i fuld sving fra 19. marts. Åbningstiderne er alle dage fra klokken 6 til 18.