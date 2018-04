Badmintonsamarbejde vil vende strømmen

Gode badmintonspillere skal ikke søge til København for at finde trænere. Tværtimod.

Klubsamarbejdet i Team Storstrøm har netop skaffet en træner på topniveau for at fastholde spillerne og tiltrække nye.

Træneren er Thomas Wilken som afløser Line Kruse, der har valgt at flytte til Århus. Han skal sammen med Jacob Oehlenschlæger stå i spidsen for et fælles talentprogram med deltagere fra 8-10 klubber på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Team Storstrøm har i to sæsoner haft succes med at samle områdets bedste badmintonspillere til fælles træning i Vordingborg. De første resultater er på plads: Team Storstrøms U17A-hold fik i marts guld ved SM og to hold er klar til DM for hold i april. Herudover er næsten alle spillere rykket en række eller to op.