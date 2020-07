Elin Nissen, næstformand i Bårse Husholdningsforening, er glad for at kunne støtte Bio Bernhard. Foto. J.C. Borre Larsen

Bårse-pigerne smører stadig tykt på

Hvem kan sige nej til gratis smørrebrød? Køen plejer at være lang i Adelgade, og normalt laver Bårse-pigerne 700-800 stykker, som bliver fortæret på et langbord i handelsgaden.

Men den går ikke i år med coronavirus, hvor restriktioner sætter en dæmper for udskejelserne. Derfor laver Bårse-pigerne »kun« lidt over 300 stykker, som skal spises ved opdelte borde.

Han lægger ikke skjul på, at han er glad for Bårse-pigerne. Det gratis smørrebrød, som bliver sponseret, skal naturligvis skylles ned, og det giver penge i kassen. Men Anker Rasmussen mærker også coronakrisen.

Anker Rasmussen lukker maks. fire personer ind ad gangen, som hver får lov til at vælge fire stykker. Ud over sildene er kartoffelmadderne med mayonnaise, karse og ristet løg et hit. Også denne lørdag er det gratis smørrebrød et tilløbsstykke. Der går ikke lang tid, før fadene er tomme.