Bårse får sin helt egen serie af designmøbler

Vordingborg - 25. november 2020 kl. 07:58 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Design- og møbelfirmaet Via Cph. Der for få år siden rykkede produktionen til Bårse er blevet så glade for byen, at de nu har opkaldt deres nye serie af møbler efter den. "Baarse"-møblerne er allerede på vej ud i butikkerne. - Ja, mit nye bord? Det er skam et ægte "Baarse". Lavet præcis efter de mål og farver jeg ville have.

Om kort tid bliver det måske den samtale du har, når svigermor kommer til kaffe og roser dit nye funky sofabord.

Det kendte møbel- og designfirma Via Cph. Har nemlig netop lanceret en helt ny serie af møbler, som er blevet opkaldt efter Bårse, hvor møblerne både tegnes, designes og produceres.

- Vi sælger normalt vores møbler i nogle af de dyre high-end møbelbutikker, som Brdr. Friis og Ingvard Christensen, men nu har vi lavet en serie, som er lidt mere overkommelig, som kommer til salg i et bredere udvalg af butikker, fortæller Troels Michelsen, der er den ene af de tre ejere af Via Cph.

- Og den skulle selvfølgelig hedde "Baarse", siger han med smil.

De første møbler kørte af maskinerne for en lille måned siden og der er allerede lavet aftaler med en række butikker. Blandt andet med kæden Møblér, der blandt andet ligger i Vordingborg, der design- og kvalitetsmæssigt ligger i den gode ende af møbelbutiks-skalaen.

- Forskellen på Baarse og dem vi laver normalt er blandt andet, at vi normalt laver møbler i massivt træ, mens flere af dem i Baarse-serien er finerede, påpeger Troels Michelsen, der på den måde kan ramme et flot design og en god kvalitet, men hvor prisen og udbredelsen gør møblerne tilgængelige for lidt flere end ellers.

Det er dog stadig meningen at man kan tilpasse Baarse-møblerne sin egen smag, ligesom det er tilfældet med de hidtidige møbler fra Via Cph.

Det betyder at træsorter og farver kan vælges individuelt og at møblerne i udgangspunktet udføres på bestilling.

De nye Baarse-møbler ledsages i logoet i øvrigt

at årstallet 1982, der referer til der hvor snedkeriet

i Bårse blev etableret, for møbelserien er ganske

nydesignet. Foto: Michael Thønnings



Går godt lokalt Og det går godt for møbelbutikken i Bårse. De er netop blevet tildelt prisen som "Årets mikrovirksomhed" i Vordingborg (se side 48).

Det er ellers ikke mere end seks år siden de kom hertil, da de i 2014 købte den gamle Bårse finer-fabrik.

- Vi så bare den var til salg. Jeg havde aldrig hørt om Bårse før, fortæller Troels Michelsen, der dog faldt for byen - og ikke mindst det gamle snedkeri.

På det tidspunkt havde han stiftet Via Cph. med en partner og da partneren gik på pension i 2016, kørte Troels selv videre frem til november 2019, hvor han fik to nye kompagnoner - og desuden sorte tal på bundlinien.

Han er ellers Københavner - født og opvokset der - men den sydsjællandske by i den nordlige del af kommunen havde altså noget, som passede dem rigtig godt.

Dertil betød købet af Bårse finer, at de gik fra primært at være en designvirksomhed, der fik produceret deres møbler forskellige steder, til at være et lokalt forankret firma, der klarer alt selv.

- Vi designer, sælger, laver aftaler og producerer selv. De fleste andre møbelfirmaer får produceret andre steder - og ofte i udlandet - men vi gør det hele selv, siger Troels Michelsen og påpeger at det giver meget, at man selv kan styre hvad og hvornår der skal laves noget.

Derudover har de en række lokale samarbejdspartnere og det eneste de får fra udlandet er en del af de materialer de bruger til møbler - blandt andet eg fra Tyskland og linoleum fra Holland.

Men det betyder meget, at det mest foregår lokalt og firmaet er da efterhånden oppe på ni medarbejdere, som arbejder på snedkeriet i Bårse.

Troels Michelsen har også selv droppet københavnerlivet og er flyttet til Præstø.

- Det er fed by - det er jeg rigtig glad for, siger han og påpeger at han nogen gange kørte frem tilbage mellem København og Bårse to gange om dagen, så der er turen til Præstø lidt mere overkommelig.

Ovenfor ses processen med at lave et Via Cph.

bord. Maskinerne kodes, pladen kommer igennem,

skæres, stanses ud og slibes. Resterne genbruges

til andre og mindre møbler. Foto: Michael Thønnings



Bæredygtigt Ligesom de faste møbler som Via Cph. producerer, vil man også gå meget efter bæredygtighed med den nye Baarse-serie. Det betyder blandt andet, at når en træplade kører ind i maskinerne og dele bliver skåret af, så ryger resterne ikke bare i affaldsdyngen.

- De mindre stykker bruger vi eksempelvis til den lille Otto-skammel , vi har lavet. Det samme med linoleumen. De resterende stykker bruger vi til andre ting, fortæller Troels Michelsen.

Et andet bæredygtighedsprincip er dog også, at fordi deres møbler er så god kvalitet og fordi man selv er medbestemmende i processen med hvordan de skal se ud og hvad skal bestå af, så vil folk i langt højere grad gemme dem, frem for at skifte dem ud.

- Vi går meget op i at der er en historie bag og det ikke bare er "brug-og-smid-væk". De fleste har ofte et møbel de måske har arvet fra deres bedsteforældre, hvor der er en historie og hvor det betyder meget for dem. Det er det vi gerne vil lave, siger Troels Michelsen.

Han har i øvrigt kun fået positiv respons fra folk i byen i forhold til sit initiativ med at lave en møbelserie til ære for byen.

Derudover måtte han dog "til lommerne", da de skulle lancere den digitale del af forretningen. Således havde de købt internetdomænet "baarse.dk", men det var en af naboerne der ejede domænet "baarse.com" og det ville møbelfolkene rigtig gerne have til deres nye møbelserie.

- Der fik jeg en snak med ham og han kom over og så hvad vi lavede. Så lavede vi en aftale om, at han fik et af vores borde og så fik vi domænet. Så det var superfint for begge og en sjov historie han kan fortælle om bordet, smiler Troels Michelsen.

Årets Mikropris Bæredygtighed, vækst og det at man har taget turen fra København for at lægge hele sin virksomhed med nu ni arbejdspladser i Bårse, var blandt de ting der blev fremhævet, da møbelvirksomheden Via Cph modtog prisen som årets mikrovirksomhed i torsdags. Erhvervsfolk, direktører og politikere var taget i bus til lokalerne på Lundbyvej i Bårse, hvor man var i fuld gang med produktionen, da virksomhedsejer Troels Michelsen tog imod i snedkeriet.

- Jeg har to kompagnoner - den ene er på kundebesøg og den anden er i Århus, lød det fra den overraskede vinder, der dog kunne samle de resterende medarbejdere til kage og fejring.

- Lige nu er vi ni ansatte, men vi arbejder på at få flere, så næste år der går vi efter den store pris, smilede Troels Michelsen, der var meget overrasket - og meget glad - for prisen.

Willi Becke havde også kun roser til virksomheden.

- Man kan se de er i udvikling og der er et enormt vækstpotentiale. Jeg kendte dem faktisk ikke i forvejen og det er jo tankevækkende, for der er potentielt mange muligheder, sagde formanden, der gjorde klart at det havde været et svært valg, men at det var den rigtige vinder.