Se billedserie I de syv år, malermester Willi Becke har haft det gamle bådeværft i Nordhavnen, har det fået lov til at forfalde. Ikke engang en klat maling har det fået. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Bådeværft forfalder på syvende år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bådeværft forfalder på syvende år

Vordingborg - 20. juli 2021 kl. 05:30 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

År efter år forfalder det gamle bådeværft i Vordingborgs Nordhavn til irritation for dets naboer. Molerne står med store huller og er direkte farlige at betræde. Et stort barn kan sagtens falde igennem.

I september sidste år kontaktede Sjællandske bådeværftets ejer Willi Becke for at høre, om han var klar over, hvor galt det står til, og om han ville gøre noget ved det.

Becke var ikke klar over, at afskærmningen var væk, men lovede, at der ville ske noget efter en måned.

- Bygningerne skal renoveres, tilføjede han.

Det er så ikke sket, og da Sjællandske kontakter ham igen mandag, svarer han:

- Der er ikke sket en skid. Jeg lægger ikke skjul på, at jeg skulle have gjort noget ved det. Men jeg har haft travlt efter købet af Stensved Kaserne, begrunder han.

Der har heller ikke siden været afskærmning ind til grunden fra nogen af siderne. Det betyder, at folk uhindret kan gå ud på de to rådne moler.

Willi Becke har ingen kommentarer til, hvad der nu skal ske med huset og grunden; han vil kun bekræfte, at ejendommen er forfalden.

Kritik af ejer

Bådeværftets naboer og genboer og havnens brugere rejser jævnligt kritik af værftet, som Willi Becke købte i 2014. Nu har direktør for Storstrøms Forsikring Per Guldbrandtsen skrevet til Sjællandske.

»Ingen opgave er for stor, hævder hr. Becke på sin virksomheds hjemmeside, men det synes i den grad modbevist af den skændsel af en ruin, som han belemrer os naboer med på havnen. Bygningen henlægger virkelig som en ruin med huller i tag og vinduer, råd overalt og adgangsforholdene er direkte farlige og slet ikke indhegnet forsvarligt. OG MALING, - det har værftet vist ikke set i Beckes tid som ejer. Men opgaven er vel sagtens for stor,« anfører direktøren lakonisk og fortsætter:

Hullerne i molen er farlige for børn og

andre mennesker. Foto: Claus Vilhelmsen



»Jeg må sige at malerens egen adfærd er beskæmmende for hele byen, da han jo ikke bare byder os naboer og andre borgere dette, men også alle de mange sejlere og andre turister, der møder dette syn som det første, når de besøger Vordingborg.«

Sagsbehandlingstider

Per Guldbrandtsens kritik af bådeværftets forfald kommer som en følge af Willi Beckes kritik af kommunens tider for byggesagsbehandling.

Kommunen har længe haft lange behandlingstider, og det har flere gange affødt beske kommentarer fra Becke, som også er Erhvervsforeningens formand. På Vordingborg Erhvervsforenings generalforsamling tirsdag i sidste uge var han igen ude med riven.

Guldbrandtsen skriver med øje for bådeværftet:

»Hvordan man med vægt som erhvervsforeningens formand, med i havneforeningen og gud ved hvad mere, kan fremture uden at feje for egen dør, er mig ubegribeligt. Gode erhvervsfolk tager sig med stor ansvarsfølelse af deres by. Det er ikke tilfældet her.«

Forbedring

Faktisk er behandlingstiderne gået kraftigt ned, efter at kommunen har ansat en ekstra medarbejder, som tjener sig selv hjem.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag endte på 39 dage i 2020. Det er en markant forbedring i forhold til 2019, hvor det i gennemsnit tog 68 dage at få behandlet sin byggeansøgning.

- Med de resultater, som vi kan se, at kommunes byggesagsbehandlere har leveret i 2020 har vi en forventning om, at næste års resultater bliver meget bedre sagde Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Klima og Miljø, i februar i år.