Se billedserie Det er et oplagt tidspunkt på året at få båden i vandet, men der er stille rundt om på havnene på grund af corona-krisen.Foto: J.C. Borre Larsen

Bådejere ramt af lockdown

Vordingborg - 26. marts 2020 kl. 14:04 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kribler og krabler i sejlerne for at få bådene sat i vandet i det fine solskinsvejr. Men det giver nogle reelle praktiske problemer, at mennesker i disse tider ikke må komme tæt på hinanden.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket til Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og til Dansk Sejlunion og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Bådene står tæt på land, og bådejere kan få svært ved at fjerne alger fra bådene og give dem et beskyttende lag bagefter, når to ikke må stå ved siden af hinanden.

Men selvom det problem bliver løst, kan det blive svært at få bådene gjort klar. I Præstø befinder masterne sig i en bygning på første sal. De er tunge, og der er ikke længere nogen kran. Det betyder, at de skal bugseres ned med håndkraft, og da de er tunge, kan det ikke lade sig gøre uden at komme tæt på hinanden.

Hvordan skal det så kunne lade sig gøre? Hertil siger Lise Thorsen, chef for Trafik, Park og Havne:

- Det korte svar er 13. april. Danmark vil fortsat være lukket ned til efter påske.

Hvad så hvis folk gør det alligevel?

- Vi er ikke politi, så vi kan ikke forhindre folk i at gøre bådene klar, hvis de kan. Men vi vil selvfølgelig opfodre til at holde afstand, svarer Lise Thorsen.

Hun giver som eksempel, at kommunen også er vejmyndighed.

- Men vi forbyder heller ikke folk at stimle sammen i et lyskryds eller i parkerne. Det er også os, der giver tilladelse til tirsdagsmarked i stege. Men vi går ikke rundt og giver påbud, hvis folk ikke overholder reglerne. Det er en politimæssig opgave, siger Lise Thorsen.

Sejlerne må væbne sig med tålmodighed, selvom det ville være dejligt at flyde rundt i ensomhed ude på vandet i disse coronatider.