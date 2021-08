Se billedserie Dorte og Kurt Pedersen bor klos op af Hold da Helt Fest og føler sig voldsomt generet af støj og støv. Det nye påbud løser ikke problemet, mener de. Foto: Claus Vilhelmsen

Både firma og nabo klager over kommunal afgørelse

Vordingborg - 03. august 2021 kl. 18:30 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Vordingborg Kommune har givet et påbud om støj og støv til virksomheden »Hold da helt fest«, der har til huse i et boligområde på Granvej 26 B i Kastrup.

Men som ventet er virksomheden utilfreds med påbuddet, og da fristen for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet udløb 28. juli, lå der også en klage over afgørelsen hos Vordingborg Kommunes miljøforvaltning, som forvaltningen skal sende videre til nævnet. Klagen omhandler ét enkelt punkt, som synes ubærlig for firmaet.

Naboen har også klaget. men over mange flere punkter, og følger nævnet Kurt Pedersens klage, kan firmaet slet ikke være på grunden. Det mener Pedersen og hans kone da heller ikke, at Hold da helt fest skal.

Kørsel om natten

Firmaets ejer Torben Høgh Johansen har hidtil haft forståelse for de restriktioner, som er sat op, men der er én ting i det sidst udstedte påbud, han ikke kan leve med:

»Den eneste anke vi har, er at vi ikke kan køre ind og ud fra vores plads fra 22 til 07,« skriver Johansen, og han uddyber:

»Som det er nu må vores lejere køre ind og ud, som det passer dem, og det kan nemt larme mere og være oftere, samt på alle tider af døgnet. Det kunne nemt tænkes, at der kom en eller flere lejere, som fx havde biler, der larmer mere end de biler vi har. Dette vil der ikke kunne klages over.

Johansen argumenterer videre, at det eneste tidspunkt, firmaets bil overskrider 50 db er, når den krydser kantstenen fra Granvej til den lille vej, der leder op til virksomhedens plads.

Erhvervsstøj

»Den støj, det punkt i øvrigt er udsat for, er langt større ved den støj, som opstår, når der ubegrænset færdes på Granvej hele natten. Dvs. vi kan køre 100 gange forbi på Granvej og støje langt mere end 50db hele natten, fuldt lovligt, men vi må ikke køre vores bil ned på pladsen (dette tager under 40 sek.), idet det så kategoriseres som erhvervsstøj« skriver Torben Høgh Johansen.

Herefter nævner han andre virksomheder i området, hvor ubegrænset kørsel er tilladt. Det gælder f.eks. Coop 365, som kan få leveret varer før kl. 07, også i weekenderne. Eller vaskehallen hos MH Autoservice, Renova, malermester Bjørn Forsberg og diverse tankstationer.

»Hvis vi fjerner CVR-nummeret på adressen, så status ændres til privat, og der ikke længere er erhverv på adressen, vil det være muligt at bruge pladsen helt som ved andre boliger. Dvs. der kan, være trafik alle dage og på alle tider af døgnet - og dette uden støjhegn, argumenterer Torben Høgh Johansen.

»Hvis der fx bygges boliger i stedet - ca. 800 m2, mellem 8-14 stk. vil dette medføre væsentlig mere støj alle dage uden støjhegn,« tilføjer ejeren af Hold da helt fest.

Naboen klager

Kurt Pedersen og hans kone bor klos op af Hold da helt fest, og for dem er det langtfra nok, at virksomhedens ejer Torben Høgh Johansen ikke må køre ind på pladsen mellem kl. 22 og 7 om morgenen.

»Vi oplever en stålcontainer, der virker som en forstærker og en driftstid på 11 timer ugens 7 dage. Er det rimeligt, når vi bor i et boligområde,« spørger Kurt Pedersen retorisk.

Han protesterer også imod, at ægteparret skal bo bag et 2,5 meter højt hegn, for at virksomheden kan overholde lovgivningen, og nævner, at det ikke vil være fremmende for et salg, hvis de ønsker at sælge ejendommen.

En begrænsning af lastbiler på pladsen vil betyde, at bilerne skal læsses af på Granvej, og da der er et busstoppested lige foran Torben Høgh Johansens forhave, kommer trafikken til at foregå foran Kurt Pedersens hus i nr. 26A.

- Nu har vi firmaets gener på tre sider af huset, konstaterer Kurt Pedersen.

Fra morgen til aften

Han mener også, at trucken kører over hele pladsen fra morgen til aften og betvivler, at firmaet har tilpasset driften og optimeret pladsen. Det mener Torben Høgh Johansen ellers, at han har.

Kurt Pedersen mener heller ikke, at fartbegrænsningen på 10 km i timen bliver overholdt. Det gør kun firmaets bil, siger han.

Støjmåling

Torben Høgh Johansen har på foranledning af Miljø- og Fødevareklagenævnet og kommunen bekostet en støjmåling. Men den mener Kurt Pedersen ikke er objektiv.

»Jeg finder det besynderligt at firmaet der udførte støjmålingen, skriver de har målt støj i vores have, når de aldrig har været der, og at det er her, de måler mindst støj. Selve støjmålingen finder jeg underlig. De skriver også, at der målt støj ved Ahornvej 2, men Thomas Holm Larsen (genbo og en tidligere klager. red.) bor Ahornvej 1. Vi så på intet tidspunkt, de var over på den anden side af Granvej«, skriver Kurt Pedersen til nævnet.

Støv

Heller ikke støvproblemet mener han er løst.

»Vi oplever stadig, at der kommer sort støv ind på vores terrasse og i havestuen, når der er aktivitet på pladsen, og i smøgen må vi lukke døren af hensyn til støj og støv. Vi har ikke de store forventninger til, at mere knust asfalt vil løse noget som helst, med mindre der bliver tilføjet et bindemiddel,« argumenterer Kurt Pedersen.

»Vi er meget uforstående over at firmaet skal have lov til at støje så mange timer hver dag, og hvorfor skal der være så meget aktivitet i weekender og på andre fridage. Der er længere åbent end i et erhvervsområde, det virker som om kommunen glemmer, at det er erhverv der skal tage hensyn til bolig og ikke omvendt, slutter den utilfredse nabo sin klage over påbuddet fra Vordingborg Kommune.

Det er kutyme, at kommunen også skal give sit besyv med til nævnet ved at kommentere klagerne. Det vil ske i løbet af ugen, hvorefter sagen vil blive behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.