Johannes Sørensen fra Bil Center Syd fylder 85 år på lørdag. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Autoforhandler runder de 85 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Autoforhandler runder de 85 år

Vordingborg - 20. august 2021 kl. 12:48 Af Mille holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Johannes Sørensen, der er anden generation i Bil Center Syd, runder lørdag de 85 år.

Lørdag 21. august kan Johannes Sørensen fejre sin 85 års fødselsdag.

Johannes er nærmest i bogstaveligste forstand vokset op på Bilcenter Syd i Stensved, for det var hans forældre, der startede autoforhandleren tilbage i 1934 og familien boede i huset lige ved siden af værkstedet.

- Skolen havde jeg aldrig tid til, for jeg skulle altid arbejde, fortæller Johannes Sørensen, der valgte at gå i faderens fodspor og blive mekaniker og siden overtog han forretningen sammen med sin bror Willy Sørensen. De to drev virksomheden sammen indtil den næste generation i familien tog over.

- Jeg har været her i firmaet altid, undtagen i min læretid, hvor jeg var et år hos Rahbæk i Næstved og halvandet år, hvor jeg var soldat, fortæller han.

Selvom han er uddannet mekaniker skiftede Johannes hurtigt svensknøglen ud med kuglepennen og overgik til virksomhedens salgsafdeling

- Det havde jeg simpelthen lyst til, forklarer han.

Altid aktiv i fritiden De første mange år var Johannes mest interesseret i motorcykler, men mange former for motorsport har fyldt hans 85-årige liv.

Johannes Sørensen har nemlig siddet i hovedbestyrelsen for dansk motorsport som dengang hed DASU - Dansk Automobil Sports Union - og i sin tid var han også med til at starte SAK - Sydsjællands Automobil Klub - hvor han i dag er æresmedlem. Her lagde han et stort organisatorisk arbejde og deltog også aktivt i adskillige løb, både rally, orienteringsløb og baneløb sammen med sin bror. Alene Gjøngerallyet, der var tællende til DM, har han kørt godt et dusin af, men han har også kørt løb i eksempelvis Holland, Tyskland, Polen, Norge, Sverige og Finland.

- Dengang kørte vi i mere hverdagsagtigebiler, som vi tunede lidt selv. I dag er det mere specialiserede biler, fortæller Johannes og fortsætter:

- I 1982 var jeg færdig med dén hobby; så sejlede vi i stedet.

Med "vi" mener han både sin bror og sin hustru; begge var nemlig meget aktive i motorsporten og da de trak sig fra den, valgte de en ny hobby sammen. Det samme skete, da de senere lagde motorbådene på hylden og udskiftede dem med en campingvogn, som han primært har kørt Danmark tyndt i.

- For 25 år siden begyndte vi at spille golf. Men der er min kone ikke med, siger Johannes, der stadig nyder spillet.

- Golf er mest hygge nu og for at få motion. Man går 5-10 kilometer, når man er ude. Sidst gik vi over 20 kilometer. Det er simpelthen for at holde liv i os selv, fortæller Johannes.

Johannes Sørensen har i det hele taget været et meget aktivt menneske - både på nationalt plan og lokalt.

- De synspunkter, man har, kæmper man jo for at få igennem, forklarer Johannes Sørensen, der udover sit engagement i DASU har siddet i hovedbestyrelsen for DAF - Danske Automobilforhandlere - og lokalt var han med til at starte Lions Klub Langebæk og Stensved erhvervsforening, som nu ikke længere eksisterer.

For nogle år siden flyttede Johannes fra Stensved og ind i en slags kollektiv i Stege, hvor han og hustruen lejer sig ind hos Johannes' bror.

Fødselsdagen fejres lørdag for de nærmeste venner og familien.