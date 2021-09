Se billedserie Lyse lokaler med runde borde, som giver en anderledes mulighed for samvær i undervisningen. Sådan ser det store klasselokale ud i den ene af afdelingerne i den nye STU. Her er det underviserne Simone Trane og Bettina Møller, der har taget plads ved skolebordet i forbindelse med indvielsen i sidste uge. Foto: Henrik Ekberg

Autismecentrets STU tog nye flotte lokaler i brug

Vordingborg - 15. september 2021 kl. 05:02 Af henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Rammerne for en skolegang kunne næppe være meget bedre end de helt nye lokaliteter, som elever og lærere på Autismecentrets STU nu råder over på Færgegårdsvej.

De nye lokaliteter har været i brug siden skoleårets start, men den officielle indvielse fandt sted onsdag i sidste uge.

- STU'en udfører en værdifuld opgave, og med så fine lokaler er det rart at gå i skole. Vores omgivelser skal være så rare, at man ikke kan lade være med at gå derhen. Og vi har sejret med de her lokaler, fastslog Marita Dalsgaard, chef for Afdelingen for Psykiatri og Handicap i Vordingborg Kommune, ved indvielsen.

Den primære årsag til at STU'en skulle have nye lokaler var, at antallet at elever er steget støt siden det første skoleår i 2017, hvor der var fire elever.

Sidste skoleår var der 12 elever, som i år er fordoblet til 24 elever, der sammen med ni undervisere og afdelingsleder Luise Hansen, nu råder over totalrenoverede skolefaciliteter fordelt på to etager i Bygning 30 på Færgegårdsvej.

3d printer er en af de læringsværktøjer, der er

en del af mulighederne på den nye STU.

Foto: Henrik Ekberg



Det var Jacob Kofod Christoffersen, teknisk chef i Psykiatrien Region Sjælland, der pegede på den tidligere sengeafsnit på Oringe som et muligt nyt hjemsted for Autismecentrets STU.

Og sammen med autismecentrets personale har han været med til at etablere de dejlige, nye skolelokaler, der blandt andet har støjdæmpende gulv og loft over det hele og to helt nye køkkener, hvoraf det ene har ekstra stærke, snedkererede skuffer.

Arbejdet med de nye lokaler til STU'en er præget af gedigent håndværk, konstaterer Jacob Kofod Christoffersen med tilfredshed.

Eleverne kan også glæde sig over lyse lokaler og masser at faciliteter, der ud over meget moderne undervisningslokaler også rummer steder, hvor man kan trække sig tilbage enten for at holde hyggefrikvarter sammen eller for at være lidt for sig selv, hvilket af og til kan være et behov blandt eleverne på Autismecentrets STU.

De nye lokaliteter til STU’en rummer også

afdelinger til afslapning. Her har underviserne

Simone Trane og Bettina Møller indtaget elevernes

pause-sofaer i forbindelse med indvielsen i sidste uge.

Foto: Henrik Ekberg



Der er også fine computerfaciliteter, masser af mulighed for at for at få adspredelse på tv-skærme samt adgang til spil og en 3d printer med mere.

- Det er en kæmpe opgradering, som er med til at skabe en helt anden dynamik på skolen, fortæller Simone Trane, der har undervist på Autismecentrets STU siden 2017, og var guide for Sydsjællands Tidende på en tur rundt i de nye lokaler ved indvielsen.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.