Et forsamlingsloft på 25 personer gør det igen muligt for Vordingborg Firma Sport at gennemføre sine ugentlige gåture for medlemmerne. Foto: Mille Holst

Atter gang i gåturene

Under det seneste års coronapandemi har danskerne i langt større antal end tidligere gået ture i naturen. For en gruppe medlemmer af Vordingborg Firma Sport har de ugentlige gåture dog intet med corona at gøre - de har tværtimod gået fem kilometer sammen i flere år nu.

- Alle har været med i flere år. Jette er den sidst ankomne; hun har været med siden sidste sommer, fortæller Ingolf Petersen, der er formand for Vordingborg Firma Sport og også ham, der står for torsdagens gåtur, som Sydsjællands Tidende springer med på.

Der bliver skridtet godt til, de den lille gruppe på små ti deltagere, begiver sig af sted, og Jette Petersen og Helle Sørensen fortæller begge, at de er med på grund af sammenholdet, at de på denne måde ser andre mennesker og ikke mindst får rørt sig.

- Jeg har allerede gået syv kilometer imorges, inden jeg kom her, fortæller Jette Petersen, der således ikke havde brug for mere motion den dag, men ikke ville gå glip af snakken og fællesskabet på Vordingborg Firma Sports gåtur.

Et halvt år ad gangen

På grund af corona har gåturene været aflyst siden nytår, men mandag i sidste uge, gik det første hold atter tur. Deltagerne har tilmeldt sig og betalt for gåturene for et halvt år ad gangen og sæsonerne strækker sig fra 1. oktober til 1. april og fra 1. april til 1. oktober. Kan man en dag ikke komme, ringer man afbud, fortæller Jette Petersen. Især i disse tider med forsamlingsloft, er det vigtigt, at ens plads kan gives videre til en anden.