Se billedserie Wolfgang Schnabl har som formand stået i spidsen for Vordingborg Atletik Club i de seneste 30 år. Nu er slut. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Atletikklub trækker stikket efter svigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Atletikklub trækker stikket efter svigt

Vordingborg - 09. oktober 2021 kl. 05:20 Af Jens-Christian Borre Larsen Kontakt redaktionen

Medlemmerne i Vordingborg Atletik Club besluttede som ventet på torsdagens generalforsamling at opløse klubben.

- Det er trist. Vi er kede af, at det ender på denne måde, sukker Vordingborg Atletik Clubs formand, Wolfgang Schnabl.

Årsagen til lukningen er vigende medlemstal. Ifølge Wolfgang Schnabl hænger nedturen sammen med de ringe baneforhold og den manglende vedligeholdelse af atletikbanen, der omkranser Vordingborg Stadion. Her vokser ukrudt på løbebanen, som reelt er væk, fordi fodboldbanen er blevet udvidet, og fordi der ligger grus og fliser på de resterende løbebaner. Endvidere er discosburet er fjernet, betonklodser spærrer for højdespring, og ifølge Wolfgang Schnabl må atletikklubben ikke kaste spyd ind på selve stadionbanen.

- Vi har ikke mulighed for at tilbyde medlemmerne træning under ordnede forhold. Vi må henvise interesserede unge til andre atletikklubber uden for kommunen, sukker Wolfgang Schnabl.

Han medgiver, at coronanedlukninger også har været med til at give klubben dødsstødet.

- Coronakrisen spændte ben for planerne om en offensiv for at øge medlemstallet. Men kommunens nedlæggelse af atletikanlægget på Vordingborg Stadion førte til den endelige nedlukning, mener Wolfgang Schnabl.

Der skete aldrig noget Han føler ikke, at den lokale atletikklub i flere år har haft kommunens opbakning.

- Atletikbanen har været misligholdt i mange år, så medlemmerne ikke gad træne. Der er har ikke været en banemand i en lang periode, siger Wolfgang Schnabl.

Klubben har ifølge formanden undervejs været i dialog med kommunen.

- Vi har haft mange diskussioner. Vi er blevet lovet en masse ting, men der skete aldrig noget, og så mister man lysten, siger Wolfgang Schnabl.

I Vordingborg Kommune har kulturchef Jesper Kjærulff tidligere udtalt, at atletikklubbens usikre fremtid gjorde, at man satsede på Vordingborg IF's behov på stadionet, en langt større forening end den lille atletikklub. Kommunen har undervejs tilbudt atletikklubben, at den kunne bruge atletikbanen på Vordingborg Kaserne, men det takkede Wolfgang Schnabl og kompagni nej til, fordi der mangler redskaber.

10 tilbage Sjællandske har forsøgt at få en kommentar til atletikklubbens lukning og behandling af kommunen fra Thorbjørn Kolbo (S), udvalgsformand for Kultur, Idræt og Fritid, men det har ikke været muligt.

Vordingborg Atletik Club blev stiftet i foråret 1964 under Vordingborg Gymnastikforening. Året efter overgik man til at være en selvstændig forening. Klubben har i den seneste tid haft 35 medlemmer. Ifølge Wolfgang Schabl er der 10 tilbage. Den endelige beslutning om at opløse klubben træffes på den ekstraordinære generalforsamling 24. november. Øverst i billedserien kan man se de forsømte forhold på atletikbanen.