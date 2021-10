Atletikklubbens løbebane er blevet til græs og grus. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Atletikklub blev den lille overfor fodboldklub - nu truer lukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Atletikklub blev den lille overfor fodboldklub - nu truer lukning

Vordingborg - 06. oktober 2021 kl. 05:59 Af Jens-Christian Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det er punkt fire på Vordingborg Atletik Clubs dagsorden til torsdagens generalforsamling, der springer i øjnene. "Bestyrelsen har besluttet, at der på generalforsamlingen behandles forslag om opløsning af Vordingborg Atletik Club i henhold til paragraf 9 af klubbens vedtægter".

- Vi har intet atletiksted, siger Wolfgang Schnabl, formand og træner for Vordingborg Atletik Club.

Sjællandske erfarer fra flere kilder, at atletikklubben føler sig presset væk fra det nuværende atletikstadion, som er identisk med byens fodboldstadion, og som man deler med Vordingborg IF. Fodboldklubben skulle angiveligt ikke bryde sig om, at atleterne kaster spyd og skiver fra diskoskast på stadionbanen. Dertil kommer, at kommunen bevidst har negligeret atletikklubben.

- Vi har mistet mange medlemmer, sukker Wolfgang Schnabl, der er formand og træner i Vordingborg Atletik Club

Han ønsker ikke at kommentere forholdet til fodboldklubben. Om kommunen siger han:

- Vi er ikke tilfredse med behandlingen. Der er kørt ting bag om ryggen på os, lyder det fra Wolfgang Schnabl.

Dårligt tilbud I atletikklubben er man sure over, at kommunen ifølge Wolfgang Schnabl uden at inddrage atletikklubben mere eller mindre har fjernet løbebanen rundt om stadion. Den er på langsiderne gjort mindre, fordi fodboldklubben skulle bruge en større bane efter oprykningen til Danmarksserien. Derudover er der på de resterende løbebaner lagt grus, så der reelt ikke er mere tale om en løbebane.

Undervejs har kommunen tilbudt atletikklubben, at den kunne flytte til Vordingborg Kaserne, hvor der er en løbebane.

- Det ville vi ikke. Der er ingen redskaber, og der findes ikke de ting, som hører til på et rigtigt atletikstadion, siger Wolfgang Schnabl.

Mulige søm til Vordingborg Atletik Clubs ligkiste er også corona-nedlukningerne, hvor medlemmerne ikke har kunnet træne på stadion.

- Det gør heller ikke situationen bedre, siger Wolfgang Schnabl.

Satsede på fodbold I Vordingborg IF oplyser formand Morten Brandt, at han personligt ikke har oplevet konflikter med atletikfolket. Han erkender dog, at spyd på stadionbanen ikke er hans kop te.

- Det er ærgerligt, at der bliver kastet spyd ind på et græstæppe, som passes og plejes. Vi har tilbudt, at atletikklubben kunne kaste på en af vores træningsbaner, men det vil de ikke. Jeg kan sagtens se, at det ikke er optimalt for dem, siger Morten Brandt.

I kommunens kultur- og fritidsafdeling ærgrer kulturchef Jesper Kjærulff sig over, at Vordingborg Atletik Club måske snart er fortid. Han erkender dog, at at Vordingborg IF er blevet tilgodeset på bekostning af atletikklubben.

- Der har i lang tid været stor usikkerhed om atletikforeningen ville fortsætte, og da Vordingborg IF samtidig var i vækst, valgte vi at understøtte fodboldklubben, siger Jesper Kjærulff.

På spørgsmålet, hvorfor atletikklubben skulle nøjes med et ringere tilbud på Vordingborg Kaserne, svarer Jesper Kjærulff.

- Vi mangler generelt faciliteter i kommunen, hvor man kan dyrke atletik. Det skal vi have gjort noget ved, da atletik er en del af skoleundervisningen, lyder det.

Vordingborg Atletik Club blev grundlagt i 1962. Vedtages forslaget om opløsning, indkaldes medlemmerne efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling.