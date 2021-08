Se billedserie Foto: Lars Christensen Foto: Lars Christensen

At renovere gamle ure er ikke en nem opgave

Vordingborg - 04. august 2021 kl. 08:00 Af Mille HolsT mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Det gamle ur, der normalt sidder på facaden på Kornerups rådhus på Slotstorvet i Vordingborg, er hos en urmager, der er ved at renovere det. Det er en kompliceret opgave, som meget få i dag er i stand til at løse, oplyser museet, men håber, at uret meget snart igen vil vise tiden fra sin plads på det gamle rådhus.

Meget længe har uret på Kornerups rådhus på Slotstorvet i Vordingborg været gået i stå.

I foråret blev uret helt fjernet. Det har fået borgere til at spørge, hvad meningen egentlig er. Kommer uret tilbage på sin plads? Og kommer det til at gå?

Det korte svar herpå er: Ja.

Det er Ruben Venø, ejendomschef hos Museum Sydøstdanmark, der har hånd i hanke med det gamle rådhus-ur, men han fortæller, at uret i øjeblikket befinder sig hos en urmager, der er i fuld gang med at renovere det. men han skal også give et tilbud på, hvad det vil koste at erstatte det gamle manuelle kædeoptræk med et elektrisk. Uret skal nemlig trækkes op hver anden dag, og det er ikke sådan helt ligetil at gøre.

- Klokkeværket sidder i mødelokalet på første sal. Her skal man op at stå på en stige, for at nå op til kæderne, der sidder cirka to meter oppe, og så skal man trække i kæderne, der hver har et lod på godt 16 kilo, fortæller Ruben Venø.

Det er både besværligt og tungt arbejde og heller ikke helt sikkert, eftersom det skal udføres to meter oppe ad en stige.

Ruben Venø håber derfor, at det økonomisk kan lade sig gøre at sætte et elektronisk optræk til uret, så museets medarbejdere ikke behøver sætte tid af hertil hver anden dag.

- Men koster det 50.000, så tror jeg, vi fortsætter med det manuelle optræk, siger han.

En af de sidste Det gamle ur er til renovering og service hos den nu 85-årige urmager Søren Andersen, som var den, der i sin tid lavede uret til Kornerups rådhus.

- Søren er en af de sidste urmagere i Danmark, der kan løse denne udfordring, udtaler museumschef Thorbjørn Kolbo, som tog fat i urmageren, før Ruben Venø kom ind over opgaven, og han fortæller, at det har været meget svært at finde en urmager, der både håndværksmæssigt kan lave uret og samtidig forstå opgaven, der er både kompliceret og også ganske kostbar.

- Det er et gammelt standur - lidt ligesom et bornholmerur - men pendulet er mega langt og temmelig tungt, fortæller Ruben Venø og gør opmærksom på, at opgaven med at finde en urmager, der kunne løse opgaven, også var svær, fordi uret er meget unikt.

- Der findes kun to af de her ure i Danmark. Det andet er i rådhuset i Rønne på Bornholm, siger han.

Netop den gamle urmager Søren Andersen servicerer også uret i Rønne, selvom han i dag er delvist pensioneret.

Ruben har en forhåbning om, at uret kan komme tilbage på plads om en måneds tid, men renoveringen af uret er både en tidskrævende opgave og der kan nemt opstå uforudsete ting undervejs, så både museumsfolk og borgere må væbne sig med tålmodighed.

- Vi er i gang, siger Ruben Venø.