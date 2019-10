Se billedserie - Det bliver et spektakulært skue, når de mange lys tændes på borgterrænet, siger Dieter Bruun, næstformand i Stafet For Livet Vordingborg og tovholder på lørdagens arrangement. Dagen kulminerer med lysceremonien til støtte for dem, der er ramt af kræft og til minde om dem, der tabte kampen. Foto: Nina Lise

Arrangør: Det bliver »once in a lifetime«

Vordingborg - 23. oktober 2019 kl. 09:04 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 2000 deltagere forventes at dukke op, når TV2 og Knæk Cancer lørdag 26. oktober sender live fra lysceremonien på Borgterrænet i Vordingborg.

Alligevel er eventmanager Dieter Bruun fra Stafet For Livet Vordingborg fuldstændig rolig her få dage før, at det går løs. Det er ikke nervepirrende, når bare man har et godt hold i ryggen, siger han.

- Det er blevet en større opgave end forventet. Isæt da vi fik kommunen med og Noah på som hovednavn. Men jeg tror også, at det er once in a lifetime, at vi får sådan en oplevelse til Vordingborg. Så det er alle timerne værd, siger Dieter Bruun.

Selv ramt af kræft Han fik selv konstateret kræft for otte år siden. I dag er han helbredt, men han husker, hvor svært det var at holdet modet oppe undervejs.

At tænde lys symboliserer, at der er håb i mørket. Derfor håber han, at så mange som muligt vil deltage i lysceremonien.

- Min egen historie er beviset på, at det nytter noget at gøre en forskel og tro på, at der er et liv efter kræft, selvom det kan være svært undervejs. Derfor er jeg gået ind i det her. Jeg vil gerne bakke andre op, siger Dieter Bruun, der glæder sig over den opbakning, projektet har fået.

- Vi har ikke fået nej et eneste sted. Det er en vigtig sag. Der er ikke nogle, der ikke kender til kræft.

1000 lys på borgmuren Foruden de mange lysposer vil Gåsetårnet og træerne på Borgterrænet til lysceremonien være oplyst. Som et ekstra scoop bliver borgmuren oplyst af lysposer - en for hver meter alle 800 meter rundt plus det løse. I alt 1000 poser er reserveret til muren.

- Der kommer 20 brandmænd og sætter poserne op. Vi bruger LED-lys i poserne, så de kan tændes uanset vejret. Det bliver en fantastisk syn, siger Dieter Bruun og tilføjer, at i alt 150 frivillige står bag arrangementet inklusiv de optrædende, som med garde, gospelkor, en duo, en trio og en kvartet udgør cirka halvdelen.

Dertil kommer styregruppen på 10 mand og de mange frivillige, der hjælper til med salg i løbet af dagen.

- Vi er blevet valgt, fordi vi har en god Stafet For Livet med en god styregruppe her i Vordingborg. Alligevel er både Knæk Cancer og TV2 imponerede over, hvad det er lykkes os at stable på benene, siger Dieter Bruun.

- Det eneste, vi ikke er herrer over, er vejret. Lige nu lover de 13 grader og ingen regn. Det håber vi holder stik.

Program for dagen »Knæk Cancer - Tænd et Lys«:

Lørdag 26. oktober, Borgterrænet, Vordingborg.

14.10: Prins Jørgens Garde ankommer

14.15: Tale ved borgmester Mikael Smed (S)

14.25: Prins Jørgens Garde

15.00: Goosetown Jazzband

15.45: Laura og Amalie

16.30: Blue Line

17.15: Anton og Emilie

18.15: Sune Feld

19.00; Faxe Gospel

19.45: Kim Larsen Tribute ved John Ringstrøm

21.00: Noah

21.35: Lysceremoni

22.15: Arrangementet slutter

Lysposer koster 50 kroner, og salget starter klokken 14. Man kan skrive en personlig hilsen eller tegne på poserne, der sættes op i blomsterformation til lysceremonien.

Stine Jenfort Henriksen holder årets lys-tale, og der holdes et minuts stilhed.

Puk Elgård og Abdel Aziz Mahmoud er TV2’s værter i Vordingborg, hvorfra de stiller igennem til liveshowet på TV2.



