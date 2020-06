Arbejdsløsheden er gået ned, men dog ikke til niveauet før coronakrisen. Foto: Claus Vilhelmsen

Arbejdsløsheden falder igen til trods for corona

Vordingborg - 13. juni 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen

En uventet god nyhed kunne man kalde det, at arbejdsløsheden er faldet igen til trods for, at landet stadig stander i våde på grund af Covid-19.

Torsdag 11. juni blev den samlede arbejdsløshed i Vordingborg Kommune opgjort til 1.039 personer, og det er nøjagtigt det samme antal som 1. april.

I mellemtiden har tallene været værre. 4. maj toppede arbejdsløsheden med 1.171 personer.

- Arbejdsløsheden gik opad, da Danmark lukkede ned 11. marts, og toppede 4. maj. Inden da var vi blevet vant til, at arbejdsløsheden blev ved med at falde, og 17. marts lå den på 902 personer, siger Anders Andersen (S), formand for udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Korttidsansatte

Vordingborg Kommune er kendetegnet ved, at der er mange lavt uddannede, og de er korttidsansatte.

- Mange af dem er 3f'ere, og de ryger hurtigt ud, men kommer også hurtigt ind, vurderer Anders Andersen.

Sommeren er traditionelt en god periode for håndværkere, og det kan have betydning for, at tallene lige nu ser pæne ud. Det kan mildne luften for arbejdsstyrken lige nu, men Anders Andersen erkender, at ingen ved, hvordan det ser ud til efteråret.

- Jeg er forsigtig optimist. Måske er der en gryende optimisme derude.

- Ud fra tallene er jeg glad, og jeg håber, at tallene er udtryk for, at det går lidt bedre nu, siger Anders Andersen.

Et parameter, som giver usikkerhed om den fremtidige arbejdsløshed, er funktionærernes opsigelsesvarsler.

- Nogle har både tre og seks måneders opsigelse, og vi ved ikke, hvor mange af dem, der melder sig på Jobcentret om kort tid, siger Anders Andersen.