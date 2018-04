Arbejdet om Storegades fremtid er begyndt

Løftet om hvidbogen var en del af den politiske aftale, der blev indgået, da det efter flere måneders debat stod klart, at Borgerservice trods valgløfter om det modsatte alligevel ikke ville blive flyttet tilbage til Storegade. Borgerservice har ellers ifølge blandt andet Møn Handelsstandsforening været med til at sikre liv i gaden, og derfor skal hvidbogen som en slags plaster på såret give opskriften på, hvordan man videre kan udvikle handelslivet, selv i fraværet af Borgerservice i Storegade.

Der findes en lignende hvidbog for Algade i Vordingborg, og på Møn er der planlagt en møderække, der skal vare til på den anden side af sommerferien. Første møde blev holdt i sidste uge under ledelse af kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og med deltagelse af blandt andre handelsstandsforeningen, Stege og Omegns Lokalråd, Møn Nu, Møns Bank og nogle ejere af ejendomme i Storegade.

- Det var et godt opstartsmøde i en møderække, hvor vi skal bryde hjernen for gode idéer til at stimulere handlen i Storegade. Vi holder tre møder mere, og vil derefter prøve at lave en hvidbog på samme måde, som vi gjorde i Vordingborg. Der er tale om en bred kreds af deltagere, som hver har sin vinkel på, hvad der er brug for, siger Lau Svendsen-Tune.