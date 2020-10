Se billedserie Anders Strand og Patrick Nielsen er i gang med at blæse fiber ind i rørene. Foto: Claus Vilhelmsen

Arbejdet med bredbånd færdigt inden nytår

Vordingborg - 26. oktober 2020 kl. 09:47 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

I et halvt år har gravearbejdet stået stille, så borgerne i området ved Bårse, Beldringe og Dyrlev må vente ekstra længe på at få bredbånd.

Men nu er forviklingerne mellem Comflex, som står for arbejdet, og Energistyrelsen, som bevilger 90 procent af pengene, løst, og Comflex er ifølge firmaets ejer Finn Lindau gået i gang igen.

Men det går dog ikke så hurtigt, som Lindau godt kunne tænke sig, for han mangler folk. Da arbejdet gik i stå, forsvandt arbejdsstyrken, og kun nogle af dem er kommet tilbage.

- Jeg mangler 10 mand, så hvis nogle er interesserede, kan de bare ringe til mig, opfordrer Finn Lindau.

Færdig inden jul

Arbejdet blev genoptaget for tre uger siden, og Lindau regner med, at de første kan kobles til nettet i løbet af en måneds tid. Han regner med, at alle 214 kunder i området er koblet op inden nytår.

I alt er gravet 50 km kabel ned i jorden, og det giver ca. 350 meter kabel i snit pr. kunde.

Finn Lindau er stolt over, at det lykkes i samarbejde med ildsjælsgruppen. Comflex har haft det svært, for firmaet har meget dyre maskiner, der har stået stille.

Kritik af styrelse

Peter Kehl, som er en af ildsjælene bag projektet, er meget positiv, selvom det har trukket ud. Han mener, at den største del af skylden for forsinkelsen skal findes i Energistyrelsen og ikke hos Comflex.

- Det er kun halvanden måned siden, at de fik de penge af Energistyrelsen, de skulle have haft i oktober 2019. Så kom Covid-19, og i mellemtiden er folkene, der skulle lave arbejdet, forsvundet, siger Peter Kehl.

Sjællandske har spurgt Jane Patzy Ørum, som sidder med sagen i Energistyrelsen, hvordan hun forholder sig til det. Hende kan vi ikke få lov at tale med, men pressekontakt Morten Christensen svarer, at styrelsen ikke kan udtale sig om sagen. Og så alligevel:

Ukonkrete svar

»Vi kan dog bekræfte, at der er anvist to rater til det omtalte projekt på baggrund af dokumentation for afholdte tilskudsberettigede omkostninger. Der kan maksimalt anvises tre rater, dog maksimalt 60 procent af tilsagnsbeløbet. Styrelsen vil først blive involveret i projektet igen, hvis der anmodes om yderligere en rate, eller når etableringen af bredbåndsnettet er afsluttet, og der bliver indsendt en anmodning om slutafregning.

Mere overordnet kan vi oplyse, at de projekter, der modtager støttetilsagn fra bredbåndspuljen, skal efterleve en række regler, fx i forhold til dokumentation for afholdte tilskudsberettigede udgifter, regnskabsaflæggelse m.v. Disse regler gælder for alle projekter uanset hvilken udbyder, der står for at etablere bredbånd til de involverede adresser,« skriver han i en mail.

En af de ting, der mangler, er, at rørene skal

Sjællandske har også bedt om en kommentar til, at breve til styrelsen er 4-5 uger om at blive besvaret til trods for, at Comflex i sin korrespondance med styrelsen kun er 2-3 dage om det. Men det svarer Morten Christensen slet ikke på.

Om årsagen til den lange sagsbehandlingstid, skriver pressekontakten:

»Hvis den dokumentation, der indsendes til styrelsen, ikke lever op til kravene, vil der være behov for ekstra trækninger med udbyderen. Det kan indebære, at sagsbehandlingen trækker ud rent tidsmæssigt. Hvis der er tale om særlig omfangsrigt eller komplekst materiale, kan det også kræve ekstra sagsbehandlingstid.«

Mere ukonkret kan svaret næsten ikke blive, men Energistyrelsen vil ikke svare på, hvad der var galt med dokumentationen fra Comflex.

