Se billedserie Hvert punkt på kortet markerer en eller flere underkategorier, man kan hente frem på app?en.

App guider til natur og gratis oplevelser

Vordingborg - 01. juni 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Hverken turister eller fastboende behøver at gå galt i byen længere, hvis de er på udkig efter spændende og flotte oplevelser på Møn. Geocenter Møns Klint har nemlig nu fået udviklet app'en »Oplev Møn«, som guider til et væld af naturoplevelser og kulturhistorie over hele øen.

- Vi har manglet en digital guide i lang tid, og har i stedet været afhængig af magasiner og brochurer, som jo så skal genoptrykkes med jævne mellemrum, siger direktør Nils Natorp fra Geocenter Møns Klint.

Geocentret har i forvejen ansvaret for at formidle Naturstyrelsens arealer på Østmøn, men man lod sig ikke stille tilfreds med blot at inkludere disse i app'en. Derfor er man endt med en app, som på nuværende tidspunkt dækker alle gratis oplevelsestilbud på Møn: Gravhøje, kirker, Dark Sky, vandreruter - herunder også Camønoen, som har en hel underkategori for sig selv - og meget, meget andet.

- Det er version 1.0, og på et senere tidspunkt kommer så næste version, som også vil indeholde ting som for eksempel gallerier, spisesteder og overnatningsmuligheder. Det vil fungere som et tilbud for medlemmerne af Møn-Sydsjællands Turistforening og Møns Handelsstandsforening, der på den måde får noget retur for deres kontingent, siger Nils Natorp.

App'en er udviklet af firmaet Combine, som også leverer samme software til de danske naturnationalparker, og på den måde vil app'en og dens funktionalitet have en grad af genkendelighed for brugerne, om de så befinder sig på Møn eller et andet sted i landet. Det er stadig en ny app, og derfor har Geocentret fået en god aftale som abonnement på den, og har desuden absolut frihed til at lægge relevante oplysninger ind i den. Det betyder, at man med »Oplev Møn« installeret på telefonen får adgang til en enorm datamængde, der ikke alene fortæller om de forskellige steder, man kan besøge, men også indeholder korte forklarende tekster om stederne.

Det har været et kæmpearbejde at indsamle de mange data, og det er lykkedes på ganske kort tid, hvilket Nils Natorp helt og aldeles tilskriver Geocentrets seneste praktikant, Harriet Ægidius Djørup, hele æren. Hun læser litteraturhistorie og museologi på Aarhus Universitet, og kontaktede selv Geocentret for at høre, om der skulle være en ledig plads.

- Vi kunne have været så heldige at få en dygtig praktikant, men i stedet fik vi Harriet, som har været et rent unikum, griner Nils Natorp.

For Harriet Djørup selv har oplevelsen været givende i forhold til hendes studier.

- Museologi handler meget om formidling, og litteraturhistorie om at tage tekster og videreformidle dem på en anden måde, så det har passet ind i begge dele, siger hun, der har klaret det store arbejde med at indsamle informationerne, koge dem ned og omskrive dem til en »app-venlig« version bare i tiden siden påske.

Og altså nu til gavn for alle, der downloader app'en på enten Apple Store eller Google Play, hvor den allerede ligger tilgængelig.

Det videre arbejde med at opdatere app'en lægges nu over til House of Møn, som muligvis også får opgaven med opdatere til næste version - hvis da ikke unikummet Harriet Djørup når at gøre det, inden hun vender tilbage til universitetet.