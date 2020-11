Se billedserie Den første række af de i alt 34 boliger er allerede godt på vej og man begynder for alvor at kunne fornemme konjunkturene til det nye boligområde på Antonibakken. Foto: Lars Christensen

Antonibakke-boliger tager fart

Vordingborg - 25. november 2020 kl. 05:35 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Byggeriet af de første boliger på Antonibakken skrider fremad, og man begynder for alvor at kunne fornemme konjunkturene af det kommende boligområde ved Præstø. Fundamenterne er støbt, og man er godt i gang med at rejse indervæggene.

Hos Vordingborg Boligselskab tager man nu hul på arbejdet med at få fundet lejerne til de nye rækkehuse, og det tyder på, at der ikke bliver problemer med at få udlejet de 34 boliger.

Aktuelt er 289 personer skrevet på ventelisten.

Rækkehusene vil blive udlejet til ansøgere over 50 år, uden hjemmeboende børn. Rækkehusene udlejes efter boligselskabets normale venteliste. Det betyder, at det kun er datoen for opskrivningen og ikke andre faktorer, der er afgørende for ens placering på ventelisten.

- Dog er det ifølge reglerne sådan, at beboere i boligselskabet har fortrin, men vi har søgt Vordingborg Kommune om, at hver tredje lejlighed som minimum skal udlejes til en, der ikke allerede er beboer, forklarer boligselskabet i et brev, der mandag er udsendt til alle på ventelisten.

Planen er, at rækkehusene skal stå klar til indflytning 1. oktober næste år. Udlejningen starter seks måneder før den forventet indflytningstidspunkt. Der er derfor deadline for opskrivning og ændring af ønsker på venteliste 1. april.

Kort tid efter vil de 40 første aktive ansøgere på ventelisten blive indkaldt til et møde, hvor nummer et på ventelisten får lov at vælge lejlighed først, herefter nummer to og sådan fortsætter man indtil alle lejemål er udlejet. Såfremt der efter dette møde stadig er lejligheder tilbage, vil de blive tilbudt skriftligt, forklarer boligselskabet.

- Det er vores erfaring, at selvom interessen for de nye boliger er stor, og der er mange på ventelisten, vil der være flere af ansøgerne, som takker nej til et tilbud, da det måske ikke lige passer ind i deres livs- / boligsituation på det pågældende tidspunkt. Så selvom man står relativt langt nede på ventelisten, skal man ikke opgive håbet om at blive en af de heldige, forklarer direktør Jens Hartmann.