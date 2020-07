Se billedserie På stykket ud mod porten ligger der nu fliser, så skraldemændene nemmere kan håndtere affaldsbeholderne.

Antikforhandler rasende på udlejer efter tabt kamp om brosten

Vordingborg - 11. juli 2020 kl. 07:15 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Benny »Antik« Hansen fra Præstø Antik fik et mindre chok, da han fredag formiddag opdagede, at polske arbejdere gik i gang med at brække hans brosten op i gården til Algade 96 og 98.

Årsagen er, at skraldemændene ikke vil hente hans affaldsbeholdere. De bumper for meget på de ujævne brosten, så nu har Benny »Antik« meget mod sin vilje fået lagt fliser i sin port.

- Det er et overgreb, ikke kun på min ejendom, men hele Præstø, raser Benny »Antik«, der selv har lagt brostenene.

- Jeg har brugt 17 år af mit liv på at renovere gården med brosten. Før lå der bare cement, siger Benny »Antik«, der generelt er vild med gamle huse.

Det er ejeren af ejendommen Estate Invest fra Frederiksværk, som står bag »overgrebet«.

- Jeg havde bedt Estate Invest om at få lov til at beholde brostenene, men de er sure på mig, fordi jeg mener, at de ikke vedligeholder ejendommen ordentligt. Og så vil de lige vise, hvem der bestemmer, siger Benny »Antik«.

Dårlige tider i antikbranchen, ikke mindst under den seneste finanskrise, tvang Benny »Antik« til at sælge sin ejendom til Estate Invest.

- De skider på det hele, siger Benny Hansen.

- Det her problem kunne være løst med en jernplade hen over brostenene. Det havde renovationsselskabet selv foreslået, men det ville Estate ikke, lyder det endvidere fra antikforhandleren.

Påbud kræver fliser Hos Estate Invest mener direktør Peter Nielsen, at der ikke er så meget at rafle om.

- Vi har fået et påbud fra kommunen. Hvis vi ikke fjerner brostenene og lægger fliser, bliver skraldet ikke afhentet, siger Peter Nielsen, der afviser at have en sag kørende med Benny »Antik«.

- Jeg har det fint nok med Benny. Vi er bare forpligtet overfor lejerne, at de kan komme af med deres affald, siger Peter Nielsen.

Han oplyser, at han har foreslået Benny »Antik«, at han selv kunne trille affaldsbeholderne ud på fortovet, når de skal tømmes.

- Men det ville Benny ikke, siger Peter Nielsen.

- Jeg har dårlig ryg. Jeg er nedslidt og må ikke løfte mere end 10 kilo, lyder svaret fra den 71-årige antikforhandler.

På spørgsmålet om en jern-plade ikke kunne løse problemet, så Benny »Antik« kunne beholde sin elskede brosten, svarer Peter Nielsen:

- Det vej jeg ikke. Vi har fået et påbud, som vi er nødt til at efterkomme.