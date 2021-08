Se billedserie Vordingborg Kommune skal have en whistleblower-ordning. Foto: J.C. Borre Larsen

Ansatte påtvinges whistleblowerordning

Vordingborg - 13. august 2021 kl. 05:50 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Endnu er meget lidt konkret sket for at få lavet en whistleblowerordning, men i næste uge holder Vordingborg Kommunes hovedsamarbejdsudvalg et møde, hvor ønskerne og rammerne for en ordning skal drøftes.

Herefter skal forvaltningen lave et oplæg, som skal op og vedtages på det politiske plan.

17. december skal det hele være på plads, for det har Folketinget vedtaget i juni efter et direktiv fra EU.

Det betyder, at alle offentlige myndigheder skal have en sådan ordning, og det gælder også for virksomheder i den private sektor, der beskæftiger mere end 249 ansatte.

Virksomheder med 50-249 ansatte kan vente til den 17. december 2023.

Interne drøftelser

Kommunens sekretariatschef Helle Munk fortæller, at forvaltningen arbejder internt på at finde ud af, hvordan en whistleblowerordning skal være.

- Hvilken persongruppe skal kunne indberette? Gælder det også tidligere ansatte? Praktikanter? Kan det være anonymt eller med navn. Hvilket system skal vi bruge til det? Skal det være med lydfil, og hvem skal modtage, spørger Helle Munk og anskueliggør nogle af de problemstillinger, der skal tages hensyn til.

Kommunens førstemand borgmester Mikael Smed (S) er ikke bange for, at det ikke kan nås.

- Det kommer ikke på kommunalbestyrelsesmødet næste gang, men så sker det vel i september, siger han

Smed er ikke fortaler for en ordning, men må acceptere, at der er blevet lovgivet omkring det. Han blev glad for, at medarbejderne sagde nej tak til en ordning, da sagen blev drøftet i 2018.

- Der skal sorteres i det, for det skal ikke kunne bruges til, at nogen er blevet sure på nogen andre, påpeger han.

Intet behov

Næstformand i kommunens hovedsamarbejdsudvalg økonomikonsulent Nina Andersen ser stadig ikke en whistleblowerordning som noget, der fremmer samarbejdet.

- Det er ikke det behov, vi har, for personalesager vil være undtaget, Men borgerne kan måske bruge det til at påpege, hvis der er noget galt i kommunen. Der kan være sager, hvor borgere ikke er blevet behandlet rigtigt, eller der er sket noget ulovligt, siger hun.

Hun mener, at det er meget mere gavnligt for det psykiske arbejdsmiljø i kommunen, at Arbejdstilsynet har strammet op og kommer meget mere på besøg.

- Tilsynet har fået flere penge til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø, konstaterer hun.