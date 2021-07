Lise Hansen Thorsen får hård kritik af medarbejderne i Trafik og Ejendomme. Foto: J.C. Borre Larsen

Ansatte i kommunen var bange for chefen

Vordingborg - 30. juli 2021 kl. 20:24 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det var efter et kontrolbesøg i september sidste år, at Arbejdstilsynet fik mistanke om, at der var noget galt i kommunens afdeling for »Trafik og Ejendomme«. I sådan en grad, at det gik ud over medarbejdernes trivsel og sundhed. Det viser en aktindsigt.

Interne sammenlægninger af afdelinger i foråret 2020 skabte frustration og usikkerhed hos medarbejderne.

Flere oplevede uklare og modstridende krav i arbejdet. Det betød blandt andet flere fejl i borgernes sagsbehandlinger, så der bagefter skulle bruges på at rette fejlene.

Hård ledelsesstil Til Arbejdstilsynet fortalte de ansatte, at de også kunne føle sig overset eller ignoreret af ledelsen.

I en arbejdspladsvurdering (APV) giver medarbejderne udtryk for, at deres øverste chef, Lise Hansen Thorsen, mobber og chikanerer. Til trods for, at hun taler om tillid og åbenhed.

Oven i problemerne kom coronaen. Den nye situation gav flere hasteopgaver, samtidig med, at der var en tilbageholdenhed med at give lov til hjemmearbejde. Det blev af medarbejderne tolket som manglende tillid.

Handleplan sat i søen For at få kortlagt det dårlige psykiske arbejdsmiljø indgik kommunen en aftale med konsulentfirmaet TeamArbejdsliv til 70.000 kroner.

Konsulentfirmaet interviewede i december 2020 medarbejdere og ledere. Her kom det blandt andet frem, at medarbejderne oplever en »grænseoverskridende adfærd« fra Lise Hansen Thorsens side. Og at hun har »en ledelsesstil, der skaber frygt«.

På baggrund af konsulentfirmaets fremlægning, udarbejdede Trafik og Ejendomme en handleplan. Samarbejde, tillid, dialog og kommunikation er nøgleord. Eksempelvis skal flere ledere og medarbejdere være med til møder. De ansatte skal have færre arbejdsopgaver, og de skal inddrages i spare- og budgetforslag. Der skal også tages hånd om sladder og rygter.

Tiltagene har tilsyneladende indtil videre hjulpet. Arbejdstilsynet var i juni på kontrolbesøg, og her fandt man ikke nogen overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

En fælles opgave Sjællandske har spurgt Lise Thorsen Hansen til den voldsomme kritik.

- - Jeg kan ikke entydigt genkende billedet, siger Lise Hansen Thorsen.

På spørgsmålet om hun ændrer sin stil, så medarbejderne fremover ikke behøver at frygte hende, svarer hun.

- Jeg lytter til kritikken og ændrer løbende min ledelsesstil.

Lise Hansen Thorsen peger på, at der generelt er et behov for udvikling i afdelingen.

- Det var der allerede fra starten, da jeg kom, siger Lise Hansen Thorsen.

Det var tilbage i juni 2019, at hun som øverste chef afløste Helene Seidler i det, der i dag hedder Trafik og Ejendomme, og som også dengang var plaget af intern uro.

- Selvfølgelig har jeg som chef det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet, men det er også et fælles ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø.

Fyring ikke et tema Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune kalder Lise Hansen Thorsens ledelsesstil for »uacceptabel«. Det er dog ikke nok til en fyreseddel.

- Det er ikke sikkert, at det bliver bedre at skifte ud i ledelsen. Vi har tillid, til at vi med Lise Thorsen kan få rettet op på tingene, lyder det fra Lau Svendsen-Tune med henvisning til den handleplan, som afdelingen har sat i søen for at skabe et bedre arbejdsmiljø.