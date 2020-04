Ansat på plejecenter er smittet med coronavirus

Kommunen fik sent onsdag aften sit første konstaterede tilfælde med en corona-smittet medarbejder på et af kommunens plejecentre, Klintholm Havn centeret. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Medarbejderen var på arbejde på plejecentret, da symptomer begyndte at opstå, og er efterfølgende blevet testet positiv for COVID-19. Medarbejderen er derfor sygemeldt og forbliver i eget hjem indtil 48 timer efter, at symptomer på sygdommen er ophørt.

- Vi har på baggrund af den konstaterede smitte orienteret både beboere, pårørende og medarbejdere både mundtligt og skriftligt, og har anmodet om at få testet beboerne og de andre medarbejdere i plejecentret for coronavirus, så vi ved, om flere er blevet smittet, fortæller plejecenterets leder, Helene Kvist.

- Vi er selvfølgelig også ekstra opmærksomme på, om der er flere beboere eller medarbejdere, der udviser tegn på smitte med coronavirus. Det har der endnu ikke været, men hvis der udvises tegn på smitte, vil beboeren blive isoleret i egen bolig, og der vil blive benyttet værnemidler med maske, visir eller briller og dragt for at hindre yderligere smitte. Er der medarbejdere, der udviser symptomer, vil de omgående blive sygemeldt og isoleret i eget hjem, forklarer plejecenterlederen.

Samtidig er beboere i ældreboligerne blevet anbefalet at begrænse deres færden og fortsat holde afstand til andre, ligesom kommunen opfordrer til, at beboerne får bragt varer ud frem for selv at tage ud og handle.