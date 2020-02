En elev fra udskolingen på Præstø Skole er indlagt på Rigshospitalet med stærk mistanke om, at eleven har smitsom meningitis. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ansat på folkeskole er smittet med meningitis - elev indlagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ansat på folkeskole er smittet med meningitis - elev indlagt

Vordingborg - 24. februar 2020 kl. 14:57 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En elev på Præstø Skole er sandsynligvis smittet med meningitis og er for øjeblikket indlagt på Rigshospitalet.

Det oplyser Vordingborg Kommune i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

- Alle forholdregler er truffet, og man skal ikke være bekymret over, at sende sine børn i skole, fastslår børne- og kulturdirektør Jakob Thune.

En elev fra udskolingen på Præstø Skole er indlagt på Rigshospitalet med stærk mistanke om, at eleven har smitsom meningitis.

Eleven er det andet tilfælde på skolen, idet et medlem af voksengruppen på skolen fornylig fik konstateret meningitis og blev sat i behandling for sygdommen. Man har dog ikke kunnet kæde de to tilfælde sammen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har iværksat de nødvendige foranstaltninger i forhold til de to tilfælde. Det betyder blandt andet, at der sker en kortlægning af, hvem eleven har været i kontakt med det seneste stykke tid, og at den nærmeste familie og nære kontakter har fået tilbudt forebyggende behandling.

- Præstø Skole har søndag orienteret alle forældre og medarbejdere, som også er blevet gjort opmærksom på hvilke symptomer, man skal holde øje med. Alle forholdsregler er truffet, og selvom meningitis er en alvorlig sygdom, så er der ingen grund til bekymring over at sende sine børn i skole, siger børne- og kulturdirektør Jakob Thune.

Meningokok meningitis kan udvikle sig i løbet af få timer. Der vil typisk være kraftig hovedpine, kvalme og opkastninger samt høj feber (39 - 40 °C). Ofte er der ét eller flere af følgende faresignaler: Nakkestivhed, påvirket alméntilstand og sløret bevidsthedsniveau.

Hvis man opholder sig i Region Sjælland og får tegn på symptomer skal man kontakte Lægevagten 70150700 eller akuttelefonen på 70150708.

Opdateret klokken 15.25. Oprindeligt fremgik det af artiklen, at eleven er smittet. Eleven er dog endnu kun under mistanke for at være smittet.