Ann Busch dropper lokalpolitik

Alternativets Ann Busch genopstiller ikke ved det kommende kommunalvalg i 2021. Som selvstændig med egen kriseramt virksomhed er der for få timer i døgnet til også at varetage en post i kommunalbestyrelsen og diverse politiske udvalg.

- Det er en svær beslutning, men jeg føler, at jeg skal gøre alt, hvad jeg kan, for at redde min virksomhed, siger Ann Busch.